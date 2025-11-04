Si schianta con la moto al centro di Napoli, ferito 18enne: è gravissimo. Incidente a piazza Municipio

Immagine di repertorio

Si schianta con lo scooter all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e piazza Municipio. Ferito gravemente un ragazzo di 18 anni napoletano, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Soccorso dall'ambulanza del 118, è stato trasportato immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli, poi trasferito d'urgenza all'Ospedale Monaldi, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 3 novembre, attorno alle 17,30, all'altezza di via Cristoforo Colombo 8, dove si trova l'attraversamento per la Stazione Marittima. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto è arrivata la pattuglia della polizia locale, unità operativa San Lorenzo, che sta indagando sulla vicenda.

Incidente in via Marina: cade in moto con targa polacca

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo di una moto Honda Transalp con targa polacca, quando, all'improvviso, avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento. Dalle prime indagini sembra che il centauro sia caduto a terra autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'impatto è stato molto violento ed il 18enne è rimasto a terra ferito. È stato quindi medicato e stabilizzato dal personale sanitario del 118, prima di essere trasportato in ospedale in gravi condizioni. A Napoli, intanto, si segnalano 20 incidenti con feriti nel weekend di Ognissanti. Un bilancio pesante nel capoluogo partenopeo tra il 1 e il 4 novembre, quando si sono registrati 37 sinistri, anche gravissimi, come in via Cinthia, dei quali 20 con feriti.