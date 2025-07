video suggerito

Ragazza di 16 anni accoltella alla schiena un coetaneo e gli buca un polmone. La polizia: lite per gelosia Furiosa lite fra ragazzi. Lei impugna un coltello e perfora il polmone della vittima, un 17enne. Denunciata. Il fatto è avvenuto a Maddaloni (Caserta)

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

La polizia, dopo le prime indagini ha inquadrato il fatto come una «lite per gelosia». Ma che sia un ragazzo o una ragazza a fare violenza la sostanza non cambia: al netto del movente si tratta di una modalità insana, malata, di gestire le relazioni sentimentali. Stavolta è una giovane donna ad alzare le mani, anzi, a pugnalare un ragazzo. Quasi coetanei, lei 16 anni, lui 17. Il fatto è accaduto a Maddaloni, nel Casertano: il giovane è stato accoltellato alla schiena e la ragazza denunciata dalla polizia.

Questi i fatti, avvenuti nella villa "Franco Imposimato" dopo una lite fuoribonda sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Maddaloni che hanno trovato il ragazzo ferito e la ragazzina che si accusavano a vicenda. Poi il ragazzo è stato portato all'ospedale di Caserta per essere operato per la perforazione di un polmone ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non è giudicato dai medici in pericolo di vita. I poliziotti hanno effettuato gli accertamenti e riscontrato che la ragazza aveva accoltellato il coetaneo «per un probabile motivo di gelosia»; è così scattata la denuncia della 16enne all'autorità giudiziaria.