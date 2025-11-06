Ragazza rapinata a Gianturco, “mano chiusa nell’auto e trascinata per metri”: salvata da poliziotto fuori servizio

Immagine di repertorio

Ragazza esce dalle stazione metro Linea 2 di Gianturco e viene assalita da una banda di rapinatori che vogliono rubarle il cellulare. Lei tenta di resistere, ma resta agganciata all'auto dei malviventi e trascinata in strada per diversi metri. Ma viene salvata grazie ad un poliziotto fuori servizio. L'episodio sarebbe accaduto nella serata di ieri, mercoledì 5 novembre, attorno alle ore 19,00. A denunciarlo sono gli abitanti del quartieri, esasperati per le continue violenze ed i reati predatori che stanno avvenendo nella zona negli ultimi tempi. Sulla vicenda, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono in corso approfondimenti della Questura di Napoli, nelle prossime ore si potranno avere ulteriori dettagli. Bisognerà attendere, quindi, per avere una ricostruzione dei fatti. Al momento si tratta solo di ipotesi.

Assemblea di quartiere sulla sicurezza oggi a Gianturco

Dopo gli incendi nei magazzini, con i palazzi evacuati, i residenti hanno anche annunciato un'assemblea pubblica di quartiere sulla sicurezza che si terrà oggi pomeriggio, giovedì 6 novembre, nella parrocchia di San Carlo Borromeo alle Brecce in via Galileo Ferraris, alle 18,30. In merito alla vicenda avvenuta ieri, i cittadini si sono rivolti anche al parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), al quale hanno raccontato l'accaduto. L'episodio, come detto, sarebbe avvenuto "ieri sera 5 novembre 2025, verso le 19:00, è successo un altro fatto di cronaca nel nostro quartiere, in via Emanuele Gianturco 109. Una ragazza, appena scesa dalla metropolitana, stava aspettando i suoi genitori seduta sul muretto della concessionaria d'auto. A un certo punto si sarebbe fermata un’auto con a bordo alcuni soggetti: uno di loro è sceso per rapinarla del telefonino".

Ragazza aggredita a Poggioreale, dita chiuse nell'auto e trascinata per metri

"La ragazza – secondo il racconto degli abitanti – avrebbe reagito al furto, ma i malviventi le avrebbero chiuso le dita nella portiera dell’auto, trascinandola per alcuni metri, fino quasi davanti alla salumeria. La giovane avrebbe riportato varie contusioni, ma per fortuna un poliziotto fuori servizio avrebbe seguito i rapinatori con la sua macchina e sarebbe riuscito a bloccarli nei pressi di un bar". Secondo il racconto degli abitanti, i rapinatori sarebbero stati tre. Due di questi sarebbero riusciti a scappare, mentre il terzo sarebbe stato fermato dalle volanti giunte in supporto. Per gli abitanti di Poggioreale, "Gianturco ha bisogno di più sicurezza dopo le 18:00. Noi cittadini non dobbiamo vivere il nostro quartiere con la paura. Abbiamo bisogno di una maggiore presenza delle forze dell’ordine, perché il nostro territorio non può continuare a essere terra di nessuno".