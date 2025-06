video suggerito

Quasi tutto il condominio ruba l'energia elettrica: scoperti allacci abusivi, sei persone denunciate a Cercola La scoperta è stata effettuata dai carabinieri in un condominio a Cercola, nel Napoletano. Gli allacci abusivi, realizzati in maniera rudimentali, erano pericolosi.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, così da non pagare la bolletta della luce. Questa la scoperta effettuata a Cercola, nella provincia di Napoli, dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, unitamente ai tecnici della società fornitrice del servizio. I militari dell'Arma, nel corso di controlli del territorio, hanno ispezionato un condominio in via Matilde Serao, in zona Caravita: nell'edificio, numerosi appartamenti rubavano l'energia elettrica, così da bypassare i consumi, che risultavano nulli. Al termine del controllo, sei persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria.

Gli allacci abusivi erano pericolosi: rischio incendi e folgorazioni

All'interno del condominio di edilizia popolare, i carabinieri hanno scoperto che negli gli appartamenti in questione erano stati realizzati degli allacci abusivi alla rete pubblica. I suddetti allacci, oltre a generare un danno economico, erano potenzialmente pericolosi: in quanto realizzati in maniera rudimentale, in spregio alle norme di sicurezza, avrebbero potuto provocare cortocircuiti, incendi o folgorazioni, mettendo a rischio l'incolumità dei nuclei familiari coinvolti e dell'intero stabile.

Durante le operazioni, inoltre, i carabinieri hanno effettuato anche dei controlli alla circolazione, accertando 5 violazioni al Codice della Strada. Inoltre, un'automobile è stata sottoposta a sequestro in quanto risultata rubata.