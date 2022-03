Quartieri Spagnoli, quattro strade bloccate dai paletti abusivi liberate dai vigili urbani Paletti abusivi rimossi dalle strade dei Quartieri Spagnoli: venivano utilizzati illegalmente per “delimitare” i posti auto. Rimosse anche diverse automobili.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Polizia Municipale al lavoro per smontare i paletti abusivi dalle squadre dei Quartieri Spagnoli.

Paletti abusivi nelle strade dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Li hanno scoperti e smontati i vigili urbani di Napoli in quattro strade, tra vico Lungo del Gelso, Via Speranzella, Vico Lungo San Matteo e via Montecalvario. Le quattro strade erano letteralmente bloccate dai paletti abusivi, che sono stati smantellati dai vigili che hanno così "restituito" le strade alla cittadinanza ed alla libera circolazione. Una piaga, quella dei paletti abusivi, che è particolarmente diffusa soprattutto al centro storico. In totale, sono stati 110 i paletti rimossi con l'ausilio degli operai della Napoli Servizi, guidati dagli agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Avvocata e Chiaia.

Controlli anche per la sosta selvaggia

Ma i controlli non si sono limitati alla rimozione dei paletti abusivi: Polizia Municipale che è anche intervenuta per stroncare il fenomeno della sosta selvaggia. Quasi cinquanta le multe comminate, tutte tra via Stadera e strade limitrofe. In 33 casi ci sono state multe non contestate, mentre per cinque automobili è stato necessario procedere alla rimozione con i carri gru. Altre sette invece si sono "salvate" dalla rimozione perché i loro proprietari sono giunti in tempo prima che arrivassero i carri: per loro solo una multa salata. In altri due casi, invece, scoperte automobili senza assicurazione: in questi sono scattati i sequestri amministrativi. Altre tre automobili invece sono state rimosse dal divieto di sosta su via Brin, poco distante dal parcheggio. In questi casi sono intervenuti gli agenti dell'Unità Operativa Poggioreale della Polizia Municipale.