Pugnala il compagno 43enne allo stomaco, a Marianella donna arrestata per tentato omicidio L'aggressione in un appartamento a Corso Marianella a Napoli. La donna è stata arrestata. Il ferito è al Cardarelli in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Accoltella all'addome il compagno 43enne in casa durante la notte di Capodanno 2024. Arrestata per tentato omicidio questa mattina una donna ucraina di 47 anni. L'aggressione è avvenuta nel cuore della notte, nell'appartamento della coppia che si trova in Corso Marianella, nell'area nord di Napoli. L'uomo ferito è stato trasportato all'ospedale Antonio Cardarelli con un taglio all'addome. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Squadra Mobile e dei Commissariati Arenella e Scampia. All'interno dell'abitazione le forze dell'ordine hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica ed hanno rinvenuto un coltello intriso di sostanza ematica. La 47enne è stata arrestata per tentato omicidio. Non sono chiari i motivi dell'aggressione. Non si esclude l'ipotesi di una lite finita male. Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia avvenuto.