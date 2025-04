video suggerito

Provoca un tamponamento con feriti sulla Tangenziale di Napoli e scappa: rintracciato e denunciato L’uomo, un 46enne residente nella provincia di Avellino, è stato identificato dalla Polizia di Stato e denunciato per omissione di soccorso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha provocato un incidente sulla Tangenziale di Napoli, nel quale si sono registrati feriti, e si è dato alla fuga senza prestare soccorso: l'uomo, un 46enne residente ad Atripalda, nella provincia di Avellino, è stato però rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso.

Nella fattispecie, gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti sulla Tangenziale di Napoli, all'interno della galleria di Monte Sant'Angelo, in direzione Capodichino, dove si era verificato un incidente stradale: il 46enne, alla guida di un'automobile, ha tamponato un'altra vettura, provocando il ferimento dei suoi occupanti, che sono poi stati soccorsi dai sanitari del 118; il 46enne, dopo l'impatto, ha ingranato la marcia e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno fatto partire immediatamente le indagini, che si sono servite anche delle immagini delle telecamere di monitoraggio del traffico attive sulla Tangenziale di Napoli: è stato così che gli agenti hanno identificato il 46enne, che è stato denunciato per omissione di soccorso ed è stato anche sanzionato per guida a velocità non commisurata ai limiti durante le ore notturne.