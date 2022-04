Promotore finanziario truffa i propri clienti e fa sparire 300mila euro dai loro conti Promotore finanziario truffava i propri clienti: i soldi venivano spostati nei suoi conti e mai utilizzati per investimenti. Sequestrati oltre 300mila euro.

Truffava i propri clienti, appropriandosi dei loro soldi che invece avrebbe dovuto utilizzare per investimenti sicuri: e sfruttando un rapporto di fiducia con loro, riusciva anche a farsi dare altri soldi tranquillizzandoli poi fornendo loro falsi documenti in cui mostrava che le somme erano state restituite. Questo il quadro accusatorio ricostruito contro un promotore finanziario di 51 anni e residente ad Ariano Irpino, nell'Avellinese.

Le accuse nei suoi confronti

L'uomo è stato sottoposto quest'oggi all'obbligo di dimora nella sua abitazione arianese, misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento Gelsomina Palmieri su richiesta della Procura sannita competente per il territorio arianese. Le ipotesi di reato formulate nei suoi confronti sono quelle di truffa aggravata, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, tentata violenza privata e autoriciclaggio. Sottoposta a sequestro preventivo anche la cifra di 303.126,94 euro, ritenuta essere la cifra sottratta ai propri clienti. Il 51enne, ora sottoposto all'obbligo di dimora, è difeso dall'avvocato Simona Barbone.

Le indagini degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Benevento, il promotore finanziario era riuscito ad ottenere la piena fiducia di alcuni clienti, arrivando a gestirne i rapporti bancari e soprattutto a ottenere i codici di accesso alle proprie sezioni di home banking, promettendo investimenti particolarmente remunerativi. Tuttavia, dalle indagini è emerso che in realtà venivano spostate cifre di denaro su altri suoi conti correnti (tra personali o a lui riconducibili), senza mai utilizzarli per alcun tipo di investimento. Inoltre, sempre approfittando del rapporto instaurato con alcuni clienti, riusciva ad ottenere prestiti per poi "fingere" di averli restituito producendo perfino documenti falsi in cui ne mostrava la restituzione.