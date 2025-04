video suggerito

Prima la lite, poi le minacce armato di coltello: denunciato un 21enne a Portici A Portici, un 21enne ha minacciato un coetaneo con un coltello. Raggiunto dai carabinieri, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Sequestrata l'arma.

A cura di Vincenzo Cimmino

Il coltello sequestrato a Portici

Prima la lite, poi le minacce e infine il coltello. Scene di ordinaria follia a Portici, in provincia di Napoli, nella zona del Granatello, in piena zona movida, dove nel weekend appena trascorso i carabinieri di Torre del Greco hanno denunciato un uomo per porto abusivo di armi e sequestrato il suo pugnale di 15 centimetri. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo un litigio scoppiato tra due giovani di 19 e 21 anni. I motivi che hanno portato alla lite sono al momento sconosciuti, ma si tratterebbe di futili motivi. Forse una parola fraintesa, uno sguardo di troppo, una spinta involontaria. Gli animi, però, come sempre più spesso accade in questo genere di situazioni, si sono subito surriscaldati.

Non passa, infatti, molto tempo dal confronto verbale a quello fisico, con le minacce che sarebbero avvenute con l'ausilio di un pugnale. Mentre i due stavano litigando, infatti, il 21enne, originario del quartiere napoletano di Poggioreale estrae l'arma. A giungere immediatamente sul posto, evitando così il peggio, sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco: arrivati nel caratteristico porticciolo porticese, i militari dell'Arma ricostruiscono quanto accaduto. Il 19enne, per cause da accertare, sarebbe stato minacciato dal 21enne armato di coltello. Quest'ultimo si era allontanato dalla scena poco prima dell'arrivo dei carabinieri stessi, che sono riusciti però successivamente a rintracciarlo. Durante la perquisizione, i militari dell'Arma gli hanno trovato addosso la lama a scatto di 15 centimetri: per questa vicenda, il 21enne è stato così denunciato per porto abusivo di armi, mentre i carabinieri gli hanno anche sequestrato lo stesso coltello.