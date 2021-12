Prende fuoco l’albero di Natale in casa, arrivano i pompieri Fiamme in una abitazione di Piazza Ottocalli a Napoli: in fumo un albero di Natale, l’incendio forse nato dal corto circuito delle lucine elettriche.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In pompieri in piazza Ottocalli.

Incendio in una abitazione di Piazza Ottocalli, dove un albero di Natale è andato in fiamme. Tanta paura ma nessun ferito: i pompieri sono giunti sul posto per domare le fiamme, ma a parte lo spavento dei presenti non si registrano grossi danni. Le fiamme sarebbero partite forse a causa di un corto circuito delle lucine elettriche: sono in corso i rilievi del caso per stabilire le esatte cause dell'incendio.

Le fiamme si sono sprigionate nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 dicembre, ed hanno avvolto l'albero di Natale che si trovava all'interno dell'appartamento di un condominio di piazza Ottocalli, nel quartiere di San Carlo all'Arena il cui nome ricorda gli otto "cavalli" (monete di rame con l'effige di un cavallo, da cui il nome, molto usate nella Napoli di dominazione spagnola) di dazio necessari per entrare in città da quel punto. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato l'incendio senza troppe difficoltà, visto anche il raggio d'azione circoscritto delle fiamme. Fiamme che, purtroppo, sempre più spesso vengono generate proprio da corti circuiti elettriche che riguardano le lucine e le decorazioni di Natale: da qui i tanti appelli a non lasciarle accese quando non si è presenti in casa oppure quando si sta dormendo, visto che rischiano di innescare incendi che poi si propagano nel resto degli ambienti. Non è stato questo, per fortuna, il caso: le fiamme si sono limitate al solo albero di Natale, e non hanno creato grossi danni all'interno dell'abitazione. In strada, molte persone si sono fermate per assistere all'intervento dei vigili del fuoco, temendo potesse trattarsi inizialmente di qualcosa di grave.