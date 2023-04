Pozzuoli, palazzo abbandonato delle ex Terme crolla sul pub: paura nella notte Un’ala dell’edificio che ospitava le ex Terme è crollata su un pub sottostante e su alcuni box auto. Non ci sarebbero feriti. Borrelli (Avs): “Una legge speciale per Pozzuoli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla un palazzo abbandonato di 4 piani a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e le macerie si abbattono su un pub di nuova apertura. È avvenuto questa notte in via Francesco Babbo, una traversa di Corso Umberto I. Un'ala dell'edificio che un tempo ospitava le Terme "La salute" è venuta giù improvvisamente, travolgendo un locale sottostante. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Il crollo avrebbe danneggiato anche alcuni box auto che si trovano nella strada. Sul posto è intervenuta la squadra 4B del distaccamento, insieme alla squadra 5B del distaccamento di Monteruscello, capitanate dal Capo Reparto Antonio Luongo, sopraggiunti sul posto il funzionario di guardia Ingegner Fabio Angiulli e il Caposquadra esperto Salvatore Spavone.

Sfiorata una tragedia. Fortunatamente stanotte, attorno all'una di notte, quando è avvenuto il crollo, il Pub era chiuso. Di solito nel vicolo di via Francesco Babbo ci sono dei tavolini per gli avventori, affollati da giovani. Mentre i vigili del fuoco erano impegnati nell'intervento, a quanto apprende Fanpage.it, insieme alla polizia municipale, è arrivata una scossa di terremoto.

In corso gli accertamenti sulla staticità

Ancora da chiarire cosa sia avvenuto. Sono in corso le verifiche dei tecnici per accertare i motivi del cedimento e le indagini strutturali per scongiurare l'ipotesi di nuovi rischi crolli. Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha parlato di "tragedia sfiorata a Pozzuoli per il crollo ex Terme della salute su un pub. Serve una legge speciale per l'area flegrea".

"È crollata stanotte un'ala delle ex Terme della Salute a Pozzuoli su un pub e dei box auto – dice Borrelli – Per fortuna non ci sarebbero state vittime o feriti. Le continue scosse anche se di bassa intensità danneggiano il patrimonio immobiliare della città. Indebolisce soprattutto quello fatto di costruzioni non antisismiche e cioè di costruzioni in muratura tradizionale. Quindi occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i comuni soggetti a bradisismo sulla falda riga del contenuto dell' ordine del giorno che ho fatto approvare in parlamento sul superbonus con il parere positivo del governo e il voto quasi unanime della camera. Bisogna intervenire con decisione sui campi flegrei per prevenire disastri e tragedie invece che correre ai ripari dopo".