video suggerito

Portava donne con l’inganno dal Brasile all’Europa, poi le costringeva a prostituirsi: 40enne arrestato a Napoli L’uomo, un 40enne brasiliano, era destinatario di un mandato di cattura internazionale per tratta di esseri umani: deve scontare 8 anni. È stato rintracciato dalla polizia in autostrada a Napoli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale, emesso dalle autorità brasiliane, per tratta di esseri umani: per questo motivo un 40enne brasiliano, residente a Caserta, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato. Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di vigilanza, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, nell'area di servizio di San Pietro a Patierno, sul ramo Capodichino dell'Autostrada A1, hanno notato il 40enne a bordo di un'auto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi.

Prontamente bloccato dai poliziotti, l'uomo è stato sottoposto a controllo: dagli accertamenti esperiti, gli agenti hanno appurato che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per una condanna definitiva a 8 anni di reclusione da scontare in territorio brasiliano. In particolare, con la promessa di un lavoro e di un futuro migliore, in Brasile il 40enne reclutava donne, ma anche persone transgender, e li faceva arrivare nei Paesi dell'Unione Europea, dove li costringeva a prostituirsi. Pertanto, al termine delle formalità di rito, l'uom è stato arrestato e trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale; nei prossimi giorni si potrebbe procedere con la sua estradizione in Brasile, dove dovrebbe scontare la pena.