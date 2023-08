“Portate gente a Caivano, ma devono sembrare cittadini qualunque”: la chat che imbarazza Fratelli d’Italia a Napoli I messaggi, circolati sui social, sarebbero stati inviati da un dirigente di Fratelli d’Italia per accogliere e sostenere la Premier Giorgia Meloni durante la sua visita a Caivano.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, giovedì 31 agosto, è stato il giorno di Giorgia Meloni a Caivano: questa mattina, la Presidente del Consiglio è arrivata nella cittadina alle porte di Napoli dopo i recenti fatto di cronaca, lo stupro di due cuginette minorenni residenti nel tristemente noto Parco Verde. La Premier ha incontrato il parroco don Maurizio Patriciello e poi ha tenuto una conferenza per esprimere solidarietà alla comunità all'interno della scuola locale. Alcune chat, rimbalzate sui social network, in particolare su Twitter, che sarebbero state inviate da un dirigente di Fratelli d'Italia – ma non vi è, al momento, conferma – mettono però in imbarazzo il partito di Giorgia Meloni.

L'oggetto dei messaggi riguarda l'organizzazione di un capannello di persone per "accogliere" la premier a Caivano e fare da contraltare ai contestatori, che il partito si aspettava, soprattutto dopo l'abolizione da parte del Governo del Reddito di cittadinanza, e che in realtà ci sono stati: all'arrivo di Giorgia Meloni nella chiesa di don Patriciello, infatti, in molti hanno intonato cori contro le ultime direttive del Governo. Nelle chat si fa riferimento all'importanza di "sembrare cittadini qualunque", per dare l'impressione che le persone accorse al Parco Verde siano a tutti gli effetti sostenitori del Governo.

Il contenuto della chat che imbarazza Fratelli d'Italia

Sono due i messaggi trapelati e addebitati a un dirigente di Fratelli d'Italia – ma, come detto, al momento non ci sono conferma al riguardo – che potrebbero arrecare non poco imbarazzo al partito. Nel primo si legge:

Signori, giovedì mattina ci sarà il presidente Meloni a Caivano per il grave accaduto. L'appuntamento è per le 10 al Parco Verde presso la chiesa di S. Paolo Apostolo di Don Patriciello. Dobbiamo mobilitarci per portare persone, ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare persone qualunque che accolgano Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori (lì sarà pieno di redditi di cittadinanza). Diamo queste indicazioni e non pensiamo di fare il codazzo dei politici e i selfie per noi. Non fate circolare questo messaggio altrimenti arriva ai giornalisti

Il secondo messaggio, più stringato, raccomanda ancora una volta l'importanza di non far trapelare nulla ai giornalisti e recita: