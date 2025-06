video suggerito

Pompi, il re dei tiramisù di Roma, apre a Napoli La pasticceria Pompi, specializzata nel tiramisù, ha aperto una sede a Spaccanapoli: il nuovo punto vendita è in via Benedetto Croce.

A cura di Nico Falco

Pompi, il "re del tiramisù" a Roma, ha aperto un nuovo locale a Napoli: dopo il "pop up" store inaugurato ad aprile 2023 nella Food Hall della Stazione Centrale, in piazza Garibaldi, la storica pasticceria artigianale ha optato per un punto vendita stabile, in uno dei posti più caratteristici della città. Come viene annunciato sui propri social con un post di ieri, 9 giugno, il nuovo store si trova, in fatti, a Spaccanapoli, in via Benedetto Croce.

L'azienda è nata nel 1960 a Roma, è diventata negli anni una delle eccellenze del Made in Italy ed oggi è una delle più conosciute del settore. Nella Capitale oggi conta 5 negozi, altre sedi sono presenti a Frascati (Roma, Ronciglione (Viterbo) e Firenze. All'estero è presente a Shanghai, in Cina, e a Segovia, in Spagna. Ultima apertura, quella di via Benedetto Croce, nel centro storico partenopeo.

La scelta di aprire a Napoli dimostra l'attrattiva che la città esercita anche nei confronti dei grandi marchi, che non di rado hanno scelto di investire all'ombra del Vesuvio anche per confrontarsi con un luogo dove il food è un perno della cultura; il 21 ottobre 2023 era stata la volta di "All'Antico Vinaio", il brand famoso in tutto il mondo specializzato nelle tipiche schiacciate fiorentine.

