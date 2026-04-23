“A Napoli l’unico fascio buono è quello di friarielli”: alla Camera il deputato Sarracino del Pd contro la remigrazione

Venerdì 24 aprile, a ventiquattr'ore dalla festa di Liberazione dal nazifascismo, esponenti del movimento di estrema destra Casapound organizzano a Napoli un evento per presentare la legge sulla remigrazione, cioè il controverso progetto delle destre per costringere gli immigrati in Italia a tornare nei loro Paesi d'origine. Il caso approda alla Camera dei Deputati grazie al deputato Pd e responsabile del Mezzogiorno Dem, Marco Sarracino, napoletano.

«Napoli si è auto liberata dai fascisti. Caro presidente, a Napoli l'unico fascio buono è quello di friarielli» attacca il parlamentare parlando della questione: «Si tratta di uno schiaffo alla mia città, medaglia d'oro alla Resistenza. Parteciperanno un senatore leghista e l'ex ministro Gennaro Sangiuliano (oggi consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Campania ndr.) che sulla Costituzione antifascista avrebbe giurato. Una vergogna». L'evento vedrà la partecipazione di Luca Marsella, portavoce nazionale di Casapound e di Emmanuela Florino, figlia dell'ex senatore Michele Florino e per anni riferimento di Casapound a Napoli, allocata nell'ex sezione missina "Berta" di via Foria.