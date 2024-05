video suggerito

Pompei, tra Scavi e Santuario della Madonna è la fiera di bancarelle abusive: controlli e sequestri della Finanza Tante piccole illegalità nella città degli Scavi e del Santuario Mariano: Guardia di Finanza al lavoro per multe e ispezioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le bellezze degli Scavi archeologici di Pompei, mostrate pochi giorni fa da Alberto Angela in tv non sono le uniche della città. Il santuario della Madonna, frequentato da centinaia di migliaia di persone all'anno, un centro storico delizioso: Pompei resta meta di tantissimi turisti italiani e stranieri. E proprio per questo si intensificano i controlli: in alcune ore dell'anno diventa una fiera di bancarelle abusive. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Napoli ha intensificato le attività di controllo economico del territorio nei pressi del Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, attività fortemente voluta dal prefetto Michele Di Bari.

In particolare, sono state individuate numerose violazioni sia alla normativa fiscale che agli obblighi di esposizione prezzi da parte, tra gli altri, dei titolari delle bancarelle in loco, delle quali sono state controllate anche le concessioni di occupazione del suolo pubblico. Individuati tre lavoratori in nero e sequestrato, a pochi chilometri dagli Scavi Archeologici, un terreno di circa 1.500 metri quadrati adibito abusivamente ad area sosta di camper di turisti, per lo più stranieri, in spregio della normativa ambientale sullo scarico delle acque reflue e delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché completamente sconosciuto al fisco. La titolare dell'attività abusiva è stata denunciata anche perché esercitava, all'interno del finto parcheggio, la vendita di alimenti e bevande senza alcun tipo di autorizzazione, tra cui diversi liquori, sottoposti a sequestro in quanto privi del contrassegno di Stato e in vendita senza l'assolvimento dell'accisa.

I baschi verdi del Gruppo Torre Annunziata, sempre nelle vicinanze del centro cittadino di Pompei, hanno inoltre controllato 210 persone e 118 veicoli, irrogando numerose sanzioni al Codice della Strada e sequestrando 3 autovetture per mancanza di copertura assicurativa e di revisione. È stato denunciato, inoltre, un autista intento a trasportare turisti in assenza di regolare licenza, per esercizio abusivo della professione nonché per false dichiarazione sulla propria identità. È stato segnalato infine, alla Prefettura di Napoli, un uomo per violazione delle disposizioni del Testo Unico stupefacenti.