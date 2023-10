Polizia Municipale a Napoli, cambiano i comandanti di alcuni reparti: i nomi Il Comandante Ciro Esposito firma l’avvicendamento tra i comandanti delle Unità Operative. Nel weekend controlli alcolemici a Posillipo e Coroglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cambio al vertice in arrivo tra i comandanti dei reparti della Polizia Locale a Napoli. È pronta una nuova rotazione degli ufficiali di alto grado nei posti di comando delle Unità Operative territoriali. Nei prossimi giorni, infatti, il Comandante dell'Unità Operativa di San Giovanni, il maggiore Maurizio Guerra, molto apprezzato per il lavoro condotto in questi mesi, andrà a dirigere l'Unità Operativa di Secondigliano, nella VII Municipalità. A sua volta, il Comandante di Secondigliano, il Tenente Colonnello Vincenzo Tarallo, anche lui di grande esperienza, passerà al Comando di San Giovanni.

In arrivo altre nomine

L'avvicendamento tra i due alti ufficiali dei caschi bianchi, firmato dal Comandante Ciro Esposito, è previsto a partire da mercoledì 11 ottobre 2023. Ma non finisce qui, perché presto potrebbero arrivare le nomine di nuovi comandanti. Il Comandante Tarallo, infatti, potrebbe andare in pensione dal marzo 2024 e si renderà necessario, a quel punto, nominare anche un nuovo ufficiale al comando dell'UO di San Giovanni. Da dicembre prossimo, invece, potrebbe andare in pensione il Comandante Antonio Muriano, ufficiale di grande esperienza e di lungo corso, attualmente a capo del Reparto Infortunistica Stradale e del Reparto Motociclisti, anche in questo caso, l'amministrazione sarà tenuta a nominare un nuovo comandante. Dal novembre dovrebbe andare in pensione anche il Colonnello Luciana Tramontano, attualmente responsabile dell'Uo Vomero e del centro radio.

Negli scorsi giorni, infine, è stato nominato il nuovo dirigente amministrativo dell'area legale di via Raimondi, Antonio Montano, nel settore che si occupa delle sanzioni amministrative. Tra le ipotesi c'è quella che l'amministrazione, come fatto per la Procura, potrebbe recuperare agenti dagli uffici di via Raimondi per impiegarli in servizio in strada, sostituendoli con personale amministrativo.

A gennaio la riforma dei reparti

Solo lo scorso gennaio si era avuto un grosso riassetto del Corpo dei Caschi Bianchi, come anticipato da Fanpage.it. La riforma ha visto la riorganizzazione delle Unità Operative (UO), che sono state portate a 15, con l'accorpamento di Poggioreale e San Lorenzo e la nascita di nuove UO, e le rotazioni tra i capi sezione delle UO. La riforma è stata accompagnata anche da un primo avvicendamento tra i comandanti, con la rotazione degli alti ufficiali e il conferimento di nuovi incarichi.

Controlli alcolemici nel weekend

La Polizia Municipale di Napoli, intanto, guidata dal Comandante Generale Ciro Esposito, è sempre più attiva sul territorio, con controlli capillari, che nel weekend si concentrano in particolare sulle strade della movida. Nella serata di ieri si sono registrati da parte degli Agenti della Polizia Locale Gruppo Intervento Territoriale, nella zona di Coroglio e Posillipo, 25 controlli su automobilisti e conducenti di motoveicoli. Ci sono state varie sanzioni: 2 per mancata revisione, 2 per le cinture non allacciate, una per mancanza di documenti e una per mancanza di assicurazione, una per il tasso alcolemico amministrativo e 2 per quello penale.

Durante i controlli degli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e cibo, in zona Chiaia, contestati dieci verbali per occupazione di suolo pubblico, mancanza di autorizzazione per la vendita di alcoolici e mancanza di autorizzazione per la pubblicità.