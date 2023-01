Polizia Municipale a Napoli, parte la riforma 2023: comandanti trasferiti, tutte le nomine Parte la riforma del Corpo della Polizia Municipale di Napoli. I comandanti delle Unità Operative ruoteranno dal 1 febbraio. Riassetto con 15 Unità Operative, accorpate Poggioreale e San Lorenzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte la riforma del Corpo della Polizia Municipale di Napoli, con un grande riassetto che vedrà la riorganizzazione delle Unità Operative (UO), che saranno 15, con l'accorpamento di Poggioreale e San Lorenzo e la nascita di nuove UO, e le rotazioni tra i capi sezione delle UO che partiranno il 1 febbraio. Il Comandante Ciro Esposito ha firmato oggi, 27 gennaio 2023, la disposizione con l'avvicendamento del comando tra i reparti.

Mentre ieri sera si è tenuta presso la Direzione Generale del Comune la prima riunione sulla pianificazione del servizio della Polizia Locale, ed è stato presentato ai sindacati il piano con il futuro assetto del corpo. Presenti per l'amministrazione, l'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu, il Comandante Ciro Esposito, il direttore generale Pasquale Granata. Ed è stato presentato anche il nuovo dirigente assunto con il concorsone del 2022, Joselito Orlando. Per l'altro posto da dirigente messo a concorso, il primo in graduatoria è Dario Albertinazzi, che proviene da Milano, e non avrebbe ancora firmato.

Le rotazioni dei comandanti della Polizia Locale di Napoli

Le rotazioni dei comandanti delle U.O. della Polizia Locale partiranno dal 1 febbraio prossimo e sono state studiate sulla scorta del prossimo riassetto del Corpo. Cambiano gli incarichi di responsabilità, quindi, anche in applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla legge.

Tutti i trasferimenti dal 1 febbraio prossimo

Capitano Ciro Guadagnino da Uo di Fuorigrotta all' Uo Stella

da Uo di Fuorigrotta all' Capitano Gaetano Frattini da Uo Vomero all' Uo San Lorenzo

da Uo Vomero all' Capitano Massimo Giobbe da Uo Stella a Uo Tutela Ambientale e Pic

da Uo Stella a Capitano Sabina Pagnano da Uo Chiaia a Uo Affari Generali Cont Int

da Uo Chiaia a Capitano Alfredo Marraffino da Uo San Lorenzo a Uo Fuorigrotta

da Uo San Lorenzo a Capitano Bruno Capuano da Uo Affari Generali Cont Int a Uo Chiaia

da Uo Affari Generali Cont Int a Capitano Enrico Del Gaudio da Uo Tutela Ambientale e Pic a Uo Scampia

Il comandante Sabina Pagnano continuerà a rivestire anche l'incarico dell'Uo Emergenza sociali Minori, mentre il comandante Bruno Capuano avrà anche l'Ufficio del Personale del Corpo.

Il neo-dirigente Orlando potrebbe diventare il comandante dell'Uo Vomero, che nella nuova disposizione non è ancora coperta, ma si tratta solo di un'ipotesi, al momento. Mentre il comandante Giuseppe Imperatore dovrebbe restare a capo della rimozione veicoli.

Il riassetto della Polizia Locale di Napoli

Sullo sfondo c'è la riorganizzazione di tutto il Corpo dei caschi bianchi, ai quali l'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi sta lavorando. Il piano non è ancora ufficiale, mancano solo le ultime limature. Ma al momento prevede il seguente assetto:

Le Unità Operative diventano 15:

Ci saranno 10 unità territoriali corrispondenti alle 10 Municipalità, in quanto le Uo di San Lorenzo e Poggioreale saranno accorpate.

Ci saranno poi 3 Uo specialistiche:

Ambiente e Investigativa Edilizia e Patrimonio Strategica: programmazione, viabilità e grandi assi viari

Infine, 2 Uo amministrative: