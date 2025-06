video suggerito

Anziana gettata a terra durante lo scippo a Secondigliano: la Polizia Municipale vede tutto, rapinatore arrestato Un’anziana gettata sull’asfalto per scipparle borsa e fede nuziale: accade a Secondigliano, periferia Nord di Napoli, dove la Polizia Municipale ha arrestato il malvivente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un'anziana donna in corso Secondigliano, nell'omonimo quartiere della periferia settentrionale di Napoli, che è stata violentemente scaraventata in terra durante un tentativo di rapina. Oggi, venerdì 27 giugno, gli agenti dell'Unità Operativa Secondigliano della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti sul posto, dove era stato segnalato un tentativo di scippo: giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un soggetto che, nel tentativo di scippare all'anziana la borsa e la fede nuziale, l'aveva scaraventata sull'asfalto; gli agenti sono intervenuti in flagranza, riuscendo ad arrestare il soggetto, nonostante la resistenza opposta.

Il malvivente è stato condotto negli uffici del Comando Generale, mentre negli uffici dell'IAES (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali) sono stati compilati i dovuti atti di Polizia Giudiziaria. Dopo le formalità di rito, pertanto, l'uomo è stato denunciato per rapina, resistenza e lesioni e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato nel carcere di Poggioreale per essere giudicato per direttissima.