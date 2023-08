Pino Daniele ricordato a Speciale Tg1: domenica 27 agosto puntata dedicata al cantautore napoletano Domani sera, alle 23.40, Pino Daniele verrà ricordato nella puntata de “Il meglio di Speciale Tg1”: a raccontare il cantautore napoletano sarà la giornalista Cinzia Fiorato.

A cura di Valerio Papadia

Pino Daniele è senza dubbio uno dei simboli di Napoli, uno dei capisaldi della cultura partenopea e della musica italiana, apprezzato e stimato dai più grandi artisti e interpreti del mondo. A più di 8 anni di distanza dalla sua prematura morte, il ricordo di Pino Daniele è più che mai vivo, soprattutto tra i vicoli della sua città, Napoli appunto. Un ricordo che anche la televisione contribuisce a tenere vivo: domani sera, domenica 27 agosto, alle 23.40, su Rai Uno andrà infatti in onda una puntata de "Il meglio di Speciale Tg1" che ricorderà proprio il talento e l'estro musicale di Pino Daniele.

A raccontare il cantautore partenopeo sarà la giornalista Cinzia Fiorato. Gli esordi nella Napoli ferita e degradata tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, quella stessa Napoli grazie alla quale Pino Daniele è riuscito a riscattarsi – e a riscattarla – diventando famoso in tutto il mondo. Uno dei simboli, sicuramente, Pino Daniele di quella Napoli semplice, spontanea, combattiva, che non si arrende alle miserie e al degrado ma che utilizza gli elementi negativi per trarre la forza necessaria a trasformarli elementi magici. Insieme a Massimo Troisi e a Maradona, Pino Daniele ha saputo proiettare la Napoli degli anni Ottanta nel futuro.