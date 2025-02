video suggerito

Perché Rita De Crescenzo è andata a Sanremo senza partecipare ad una serata al Teatro Ariston Le 24 ore di Rita De Crescenzo a Sanremo, nella città del Festival. Con un obiettivo ma senza mettere piede nel teatro Ariston.

A cura di Redazione Napoli

Rita De Crescenzo a Sanremo

La vicenda Roccaraso, l'afflusso di turisti da Napoli nella località sciistica attribuito (senza un vero motivo) alla sua capacità di "trascinatrice di folle a mezzo social" hanno fatto fare il salto di notorietà a Rita De Crescenzo. Anzi, un doppio carpiato: da epifenomeno di TikTok a personaggetto regionale reginetta di ospitate a pagamento, fino a «caso» di cui occuparsi nei talk show del pomeriggio (anche in contumacia). Il personaggio, pur eccessivo e sgrammaticato è meno sprovveduto di quel che vuol far credere.

E così, una manciata d'ore fa è stata protagonista di una di quelle sortite tipiche dei personaggi in cerca di notorietà nazionale. Si è presentata in Liguria, città di Sanremo, per questa settimana crocevia del «di tutto, di più» che gira intorno alla televisione italiana. Motivo? Semplicemente garantirsi un set di reel e video Tiktok a tema Sanremo 2025.

Si è garantita, la ex ormeggiatrice di Mergellina, un po' di attenzione del preserale. Giornalisti (soprattutto i non napoletani) incuriositi della sua presenza e ovviamente selfie con chiunque. E video, video per qualsiasi cosa, nella Città della Musica. Addirittura ha dichiarato (a parole sue) di sentirsi accomunata alla giovane cantante Rose Villain per il tormentone di questa edizione del Festival di Sanremo 2025 «Si ‘na pret» che le avrebbero urlato più volte. Tuttavia, il suo show si è limitato all'esterno del Teatro Ariston, sul red carpet. Perché Rita De Crescenzo non aveva biglietti, quindi non è entrata a Sanremo. È partita alla volta di Nizza e poi è tornata in aereo a Napoli.