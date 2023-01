Partite del Napoli, biglietti gratis per gli studenti: l’elenco delle scuole che hanno vinto il bando A disposizione 320 ticket omaggio per assistere alle partite del Napoli allo Stadio Maradona. Riattivata la procedura dopo 2 anni di stop per Covid.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli studenti delle scuole partenopee potranno assistere gratis e dal vito alle partite del Calcio Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. A disposizione ci sono 320 ticket omaggio per ogni partita casalinga che danno diritto ad un posto in Tribuna. Il Comune di Napoli ha finalmente riattivato la procedura per l'assegnazione dei tagliandi, ferma per due anni a causa del Covid19. Oggi, 12 gennaio 2023, sono stati pubblicati sul sito del Comune di Napoli gli elenchi degli Istituti Scolastici Aggiudicatari, Idonei non aggiudicatari e Non Idonei che hanno aderito.

Quali scuole hanno vinto i biglietti gratis per le partite del Napoli: l'elenco

Sono 80 gli istituti scolastici che hanno partecipato all'iniziativa. Palazzo San Giacomo ha pubblicato il bando negli scorsi giorni e la scadenza dei termini era fissata al 10 gennaio. Si tratta della “manifestazione di interesse pubblicata dall’Assessorato all’Istruzione e alla Famiglia, per l’individuazione delle scuole statali cittadine cui conferire n. 320 biglietti del settore tribuna dello Stadio Maradona per le gare casalinghe della SSC Napoli”.

Il Comune, al termine della selezione, li ha suddivisi in tre elenchi, a seconda dell'ordine cronologico di arrivo delle domande: Istituti Scolastici Aggiudicatari (24), Idonei non aggiudicatari (39) e Non Idonei (17).

Il link del bando per i biglietti gratis delle partite sul sito del Comune di Napoli

A quali partite del Napoli si potrà assistere

In palio ci sono i biglietti per assistere dal vivo, con la magia dello stadio, alle 6 partite di Campionato e Coppa Italia del 2023. Ecco di seguito i match disponibili per i biglietti gratis:

Martedì 17 gennaio 2023 Napoli Cremonese Coppa Italia

Domenica 12 febbraio 2023 Napoli – Cremonese

Sabato 11 Marzo 2023 Napoli – Atalanta

Domenica 2 Aprile 2023 Napoli – Milan

Domenica 30 Aprile 2023 Napoli – Salernitana

Domenica 21 Maggio 2023 Napoli – Inter

L'iniziativa sarà ripetuta anche nei prossimi anni

I biglietti gratis per gli studenti torneranno anche nel prossimo Campionato di Serie A 2023-24. Chi non ce l'ha fatta questa volta, quindi, potrà ritentare il prossimo anno.

Soddisfatta l'assessora alla Scuola, Maura Striano:

“Tantissime le istituzioni scolastiche che hanno aderito alla manifestazione di interesse. Siamo felici di poter ripartire con questa iniziativa che mette in risalto il ruolo dello sport nella crescita emotiva e relazionale dei giovani studenti della nostra Città”.

Mentre il presidente della Commissione Scuola, Aniello Esposito, dice: