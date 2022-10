Biglietti gratis per le partite del Napoli allo stadio Maradona: studenti e associazioni possono averli, ecco come Sono 320 i ticket gratuiti. Lo stadio di Fuorigrotta ampliato con 120 posti a sedere in più: saranno destinati ai disabili e ai loro accompagnatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Per ogni partita casalinga del Calcio Napoli ci saranno 320 biglietti d'ingresso gratis allo Stadio Maradona destinati a studenti e ragazzi delle associazioni che si occupano di disagio giovanile. È una nelle novità della stagione agonistica 2022-'23, che si è sbloccata dopo 3 anni di stop per Covid, grazie alla collaborazione del Comune di Napoli e la SSC Napoli. Ad annunciare la novità è Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli. I biglietti gratuiti daranno diritto ad assistere alle partite del Napoli in tribuna. Tra le altre novità, aumenta anche la capienza dell'impianto sportivo di Fuorigrotta: 120 posti a sedere in più che saranno destinati ai disabili e ai loro accompagnatori.

Chi può avere i biglietti gratis per il Napoli al Maradona

Ma chi avrà i biglietti gratuiti per entrare allo Stadio Maradona? "Stiamo cercando di creare una modalità equa per tutti – spiega a Fanpage.it fonti istituzionali comunali – perché magari per alcune partite ci potrebbe essere più richiesta. Tendenzialmente i ticket saranno destinati alle scuole e vogliamo estenderlo anche alle associazioni. Suole e associazioni saranno scelte a rotazione. Ci sarà una specie di sorteggio".

Simeone: "Finalmente i ticket gratis ai ragazzi"

Per il consigliere comunale Nino Simeone ci sono due novità che riguardano lo Stadio Maradona:

La prima, riguarda la nuova disponibilità di 320 biglietti d'ingresso allo stadio Maradona (in tribuna) che il Comune di Napoli e la SSC Napoli, così come previsto dalla convenzione firmata nel 2019, metteranno finalmente a disposizione delle scolaresche e delle associazioni che si occupano di disagio minorile sul territorio cittadino.

Ma non finisce qui: