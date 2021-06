L'agro Nocerino-Sarnese è terra di terre. È una piana fertile irrigata dal sudore della fronte di chi dalla notte dei tempi si prende il suo tempo: Semina, attende, raccoglie. È una mappa di colori e odori: il pomodoro di San Marzano, il cipollotto di Nocera, l'arancia di Pagani, il finocchio di Sarno. È terra arricchita e resa viva e vitale da migliaia di immigrati che ad ogni stagione sostengono col loro lavoro, malpagato, sfruttato, sommerso, un'economia che altrimenti come terra bruciata dal sole si inaridirebbe.

Ed è sotto questo cielo che Seid Visin ha deciso, qualche giorno fa, di avere vent'anni per sempre.

Nato in Etiopia, adottato in Italia. Giovane talento del pallone, in un mondo in cui i talenti o sono stelle o supernova nel giro di pochi, decisivi, anni, Seid era stato nelle Giovanili del Milan e del Benevento e ora giocava calcio a 5 nell'Atletico Vitalica. Da calciatore a calcettista.

«Refrattario a vedere il calcio come fonte di guadagno, decubertiano nell'animo, hai fatto della partecipazione l'unica vera vittoria ricercata e la compagnia l'unico compenso di cui avevi bisogno»: così lo ha ricordato con dolcezza Antonio Francese, il dirigente della sua ultima squadra.

Suicidio a vent'anni o a ottanta: non è giusto interpretare secondo il nostro punto di vista. Ma è necessario, in alcuni casi, tentare di capire.

Diventa poi doveroso cercare di capire se poi chi decide di andarsene lascia una serie di tracce, di solchi profondi come segni una terra da dissodare ma troppo faticosa, troppo dura. Seid Visin aveva lasciato tante parole. Aveva messo la sua sofferenza nero su bianco, ci ha inchiodati alle nostre responsabilità.

Le sue parole sono sassi scagliati contro un razzismo infame che da tempo ormai non ferisce solo il migrante che arriva col barcone, secondo il più tossico degli immaginari xenofobi, ma fiede chi in questo Paese non ha altra diversità che il colore della pelle. Gli italiani come noi che non sono ancora come noi, agli occhi di certa gente, di troppa gente.

«Goccia d’acqua in confronto all’oceano di sofferenza», così si definiva Seid, vent'anni per sempre. E queste che seguono sono le sue parole. E trovo adatto il monito scritto e pensato per altre storie, da un padre della nostra coscienza d'italiani di oggi, Primo Levi «Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai vostri figli»: