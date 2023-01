Parcheggiatore abusivo minaccia un automobilista, poi aggredisce i poliziotti: arrestato a Napoli L’uomo, 37enne irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai poliziotti al Centro Direzionale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Centro Direzionale di Napoli: si tratta di un uomo di 37 anni, originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, mentre transitavano in viale della Costituzione durante un servizio di controllo del territorio, hanno deciso di controllare il 37enne che, secondo una denuncia presentata qualche giorno prima da un automobilista, corrispondeva alla descrizione della persona che gli aveva chiesto dei soldi e lo aveva minacciato.

Alla vista dei poliziotti, il 37enne ha mostrato insofferenza e ha poi spintonato gli agenti, che sono riusciti a bloccarlo con non poca difficoltà: l'uomo è stato così arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per tentata estorsione e per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo.

Sul 37enne pendeva il provvedimento di lasciare l'Europa

Durante l'arresto, i poliziotti hanno anche scoperto che il 23 marzo del 2022, il questore di Roma aveva emanato nei confronti del 37enne un ordine di lasciare l'Europa. L'uomo è stato dunque denunciato alla competente Autorità Giudiziaria anche per inottemperanza a tele provvedimento e al divieto di dimora nel Comune di Napoli a cui era sottoposto.