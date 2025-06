video suggerito

Parcheggiatore abusivo aizza i cani contro gli automobilisti che non pagano: azzannata vigilessa. Arrestato Il parcheggiatore abusivo è stato arrestato dalla Polizia Locale a Napoli. Operava illegalmente nella zona del Maschio Angioino. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un parcheggiatore abusivo aizzava dei cani di grossa taglia contro gli automobilisti che non volevano pagare. Un taglieggio per le vittime anche di 10 euro. Azzannata anche una agente di Polizia Locale che è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. Questa violenta estorsione andava avanti ormai da tempo nella zona del Maschio Angioino di Napoli, nei pressi dei cosiddetti Cavalli di Bronzo, ed è per fortuna finita. Il parcheggiatore è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Napoli che sono intervenuti ieri mattina, dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini della Polizia Locale sui parcheggiatore abusivi

Negli ultimi due mesi, il Reparto specialistico IAES della Polizia Locale di Napoli ha eseguito due ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini stranieri che estorcevano denaro ai turisti che si accingevano a parcheggiare le proprie automobili in via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga, nei pressi dei cosiddetti Cavalli di Bronzo, la discesa che collega piazza Municipio a via Acton.

Chiedevano 10 euro agli automobilisti per parcheggiare

In alcune circostanze, il taglieggio poteva ammontare anche a 10 euro che le vittime erano costrette a pagare dietro la minaccia dell'aggressione di cani di grossa taglia addestrati all'attacco alle persone. Agli arresti si è giunti in seguito ad attività di osservazione e controllo, operato dagli agenti del nucleo che si è protratto per oltre due mesi di ininterrotta attività. Il Personale del Reparto Specialistico, IAES dopo aver generalizzato e verbalizzato in più circostanze i soggetti, ha inviato alla Procura di Napoli, dettagliati dossier in cui si evidenziavano le azioni criminose rivolte anche contro una agente della Polizia Locale azzannata da uno dei cani degli arrestati.

Leggi anche Stadio Maradona, rimossi 75 veicoli in divieto di sosta durante il concerto di Marracash

All'alba di ieri mattina, venerdì 13 giugno, il blitz e la traduzione presso il carcere di Poggioreale. L'area dei Cavalli di Bronzo è particolarmente attenzionata dall' Amministrazione Comunale in quanto destinata ad un progetto di recupero e di rinnovata fruizione da parte di turisti che visitano il Maschio Angioino e Palazzo Reale. Nella zona si trova, peraltro, anche lo stazionamento dei bus turistici scoperti City Seightseeing. Apprezzamento per l’attività investigativa della polizia municipale che si inquadra nelle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, pur in presenza di strumenti sanzionatori e amministrativi di scarsa efficacia, è stata espressa dal Sindaco Manfredi e dall’Assessore alla Polizia Locale.