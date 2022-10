Palazzo a rischio crollo all’Arenella, chiude un tratto di via Orsi per tutta la durata dei lavori Chiuso il tratto di via Orsi dal civico 10 al civico 26, restano transitabili i tratti in corrispondenza degli incroci di via Blundo-Verrotti e Salita Arenella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiuso un tratto di via Orsi, all'Arenella, dopo il rischio di crollo di un palazzo di 8 piani al civico 18, dove sono collassati due pilastri portanti. Il Comune di Napoli, nella giornata di oggi, 14 ottobre 2022, ha deciso di chiudere il tratto di via Orsi dal civico 10 al civico 26, inclusi. Non è più possibile quindi arrivare da piazza Medaglie d'Oro a via Giacinto Gigante, e da qui accedere all'ingresso della Tangenziale di Napoli, passando per via Orsi, ma bisogna deviare per le strade circostanti. Restano transitabili i tratti con gli incroci di via Blundo-via Francesco Verrotti e di Salita Arenella.

Collassati due pilastri portanti

Il cedimento è stato accertato nella serata di martedì e il palazzo, occupato da 36 famiglie, è stato sgomberato dai vigili del fuoco. Il Servizio Protezione Civile ha comunicato che a seguito di richiesta di intervento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco l'11 ottobre ha effettuato un sopralluogo in via Giuseppe Orsi 18 dove rilevava un dissesto all’edificio di 8 livelli ivi ubicato, consistente “nel parziale collasso di due pilastri interni in cemento armato con espulsione di calcestruzzo e piegatura delle armature verticali, al 5° piano…e diffuso quadro fessurativo sulla facciata principale e sui tramezzi dei piani superiori” e, considerata l'esistenza di concreto pericolo per le

persona che praticano l'area interessata dal dissesto, a tutela della pubblica e privata incolumità, provvedeva a sgomberare l’edifico.

Il Comune negli scorsi giorni aveva già istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, anche se scarichi e il limite massimo della velocità di 30 chilometri orari.

Le operazioni di messa in sicurezza

Dalla giornata di ieri, spiega il Comune in una nota, è in corso di realizzazione un intervento di puntellamento della porzione di fabbricato interessata dai dissesti, a partire dal piano terra fino al piano 7°. Allo stato, sono stati puntellati i piani terra, 1° e 2°, mentre è in corso di completamento il puntellamento del piano 3°. Considerato che devono essere ancora puntellati 4 piani al fine di completare gli “urgenti ed idonei interventi di presidio” e che occorre adottare ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, si rende noto che è stata disposta la chiusura del tratto di via Giuseppe Orsi dal n. civico 10 (incluso) al n. civico 26 (incluso), fino alla presentazione a cura del condominio di una certificazione del tecnico incaricato avente ad oggetto l'ultimazione delle opere e la conseguente messa in sicurezza.