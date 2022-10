Via Orsi, palazzo a rischio crollo a causa dei pilastri. La strada chiusa ai mezzi pesanti Il Comune ha deciso di non chiudere al traffico via Giuseppe Orsi, dove ieri un palazzo di 7 piani è stato evacuato perché a rischio crollo; divieto di transito, però, per i mezzi pesanti.

A cura di Valerio Papadia

Dopo le valutazioni degli uffici competenti, il Comune di Napoli ha deciso di lasciare aperta alla circolazione automobilistica via Giuseppe Orsi, quartiere Vomero, dove nella tarda serata di ieri un palazzo di 7 piani è stato evacuato perché considerato a rischio crollo, mentre le 36 famiglie che ci vivono sono state evacuate. Come riporta una nota dell'amministrazione comunale, le auto possono liberamente circolare in via Orsi, ma non i mezzi pesanti, che vengono deviati su via Niutta, piazza Muzi e via Giacinto Gigante.

Due pilastri dello stabile hanno riportato gravi danni

Come rende noto ancora il Comune di Napoli, anche questa mattina proseguono gli accertamenti tecnici per individuare le cause precise che hanno minato la stabilità dell'edificio: due dei pilastri dello stabile hanno riportato uno schiacciamento, che ha poi avuto ripercussioni sulla stabilità di tutto l'edificio. Già questa notte, una ditta privata incaricata dal condominio, ha svolto i primi lavori di puntellamento del fabbricato, mentre sul posto l'assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu ha coordinato i lavori, assicurando i collegamenti tra i vari uffici comunali al fine di garantire assistenza alle 36 famiglie che sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale.

La maggior parte delle persone evacuate, come rende noto ancora il Comune di Napoli, hanno optato per una sistemazione autonoma: soltanto una coppia e una studentessa sono stati alloggiati dall'amministrazione comunale in una struttura alberghiera.