Vomero, palazzo di 7 piani in via Orsi a rischio crollo: evacuate 36 famiglie L’edificio è stato sgomberato per un cedimento strutturale. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. Si valuta se chiudere la strada.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Evacuato un palazzo in via Giuseppe Orsi con 36 famiglie, oggi pomeriggio, attorno alle ore 19,00. Lo stabile, che si trova nella V Municipalità Vomero-Arenella, è stato sgomberato provvisoriamente dalle autorità per un cedimento strutturale nell'edificio, per consentire ai tecnici di effettuare le dovute verifiche di stabilità. Si tratta di un fabbricato di 7 piani di altezza che si trova nella strada adiacente a piazza Medaglie d'Oro. Immediato l'intervento delle autorità, al momento sul posto ci sono i vigili del fuoco, la protezione civile del Comune di Napoli e la Polizia locale.

I tecnici in queste ore stanno effettuando i controlli sulla sicurezza e si è in attesa delle valutazioni dei vigili del fuoco per sapere se chiudere o meno la strada. La Protezione civile è già al lavoro per trovare una sistemazione alternativa alle famiglie.