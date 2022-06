Paga con soldi falsi a Pozzuoli, denunciata: “Li ho appena ritirati dal bancomat” Una 35enne di Pozzuoli (Napoli) è stata denunciata per spendita di monete false: ha tentato di pagare con 2 banconote contraffatte, in casa ne aveva altre 20.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quelle banconote, risultate contraffatte, le aveva appena ritirate da un bancomat. Almeno, questo è quello che ha detto ai poliziotti una 35enne di Pozzuoli, in provincia di Napoli, sorpresa ad usare soldi falsi in un esercizio commerciale della zona. Una scusa crollata poco dopo, quando gli agenti hanno controllato nella sua abitazione e hanno trovato altre 20 banconote uguali; per lei è scattata la denuncia per spendita e introduzione di monete falsificate.

La donna è stata fermata nel pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, in un negozio di via Vecchia San Gennaro. Aveva chiesto una ricarica telefonica e, al momento di pagare, aveva dato al commerciante due banconote da 50 euro; quando l'uomo le aveva inserite nell'apparecchiatura per la verifica erano però risultate false. È così partita la segnalazione alle forze dell'ordine, pochi minuti dopo è arrivata sul posto la volante del commissariato di Pozzuoli della Polizia di Stato. Alla vista degli agenti la 35enne ha cercato di giustificarsi, si è mostrata sorpresa e ha raccontato di avere ritirato quei soldi da uno sportello bancomat, dicendosi quindi certa che fossero banconote buone.

Come da prassi, i poliziotti hanno deciso di controllare anche l'abitazione della donna per verificare che non possedesse altri soldi falsi. Li hanno trovati all'interno di una cassaforte: 20 banconote da 50 euro, per un totale di 2mila euro, uguali a quelle che aveva tentato di usare per pagare il commerciante. I soldi sono stati sequestrati, per la 35enne è scattata la denuncia; indagini sono in corso per risalire alla provenienza del denaro.