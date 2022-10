Pacchi di cocaina sotto la nave portacontainer: 88 chili sequestrati a Napoli La Guardia di Finanza ha scoperto 88 chili di cocaina nel porto di Napoli: erano nelle “prese a mare” di una nave porta container con bandiera panamense.

A cura di Nico Falco

La Guardia di Finanza ha sequestrato un ingente carico di cocaina appena arrivato nel porto di Napoli: 88 chili di stupefacente purissimo, in parte allo stato liquido, che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. La droga era nascosta in una "presa a mare", una cavità dello scafo di una nave porta container che durante la navigazione è sotto la linea di galleggiamento e quindi era stata opportunamente sigillata per evitare il contatto con l'acqua. Il sequestro è scattato nell'ambito dei controlli condotti dalle fiamme gialle di Napoli e da personale Adm – Ufficio delle dogane di Napoli 1.

Sequestro di cocaina nel porto di Napoli, trasportata sott'acqua

La droga era divisa in 77 panetti e due bottiglie, nelle quali era allo stato liquido, trasportati in una imbarcazione da container battente bandiera panamense. La nave era stata tirata in secco in un bacino di carenaggio per operazioni di riparazione. I finanzieri hanno ispezionato anche le "prese a mare", che servono a garantire il raffreddamento dei motori e che durante la navigazione si trovano immerse a circa 8 metri di profondità; in una di queste cavità hanno trovato, sul fondo, due borsoni con all'interno i panetti e le bottiglie.

Gli involucri erano totalmente sigillati per impedire che durante la navigazione l'acqua di mare rovinasse il contenuto. I successivi esami di laboratorio hanno confermato che si trattava di cocaina purissima e che nelle bottiglie c'era lo stesso tipo di stupefacente, miscelato a sostanze stimolanti. Il carico è stato sequestrato per traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini sono in corso per stabilire se la droga fosse destinata al mercato cittadino o se quello napoletano fosse soltanto uno scalo.