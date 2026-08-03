Ospedale di Battipaglia, alcuni reparti chiusi per problemi strutturali, ricoveri sospesi: pazienti trasferiti in ambulanza

Chiusi alcuni reparti nell’ospedale di Battipaglia per problemi strutturali. Pazienti trasferiti in altri nosocomi con le ambulanze.

Chiusi alcuni reparti all'ospedale di Battipaglia per problemi strutturali. Sospesi i ricoveri ordinari. I pazienti dismissibili fatti uscire. Trasferiti in altri ospedali con le ambulanze quelli ancora in degenza. Misure d'emergnza all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia. Ieri, domenica 2 agosto, i vertici dell'Asl di Salerno hanno disposto il " blocco dei ricoveri ordinari" programmati per "esigenze di servizio improrogabili. Consentiti solo gli interventi di urgenza. Sempre su disposizione dell'Asl, diverse ambulanze sono state impegnate nel trasferimento dei pazienti di alcuni reparti dell’ospedale Santa Maria della Speranza verso altre strutture ospedaliere. Il provvedimento si è reso necessario a causa di problemi strutturali del nosocomio di Battipaglia. Gli interventi sono stati attivati in seguito agli ultimi avvenimenti di ieri. La vicenda è monitorata dai sindacati. La Fp Cgil Salerno assicura la massima attenzione.

Già a luglio si erano verificati alcuni dissesti nell'ospedale e in quell'occasione erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano effettuato controlli nel reparto di Medicina. I tecnici sono tornati anche successivamente per verifiche strutturali. L'Ospedale ha avviato le procedure per la messa in sicurezza urgente della struttura e per procedere successivamente ai lavori di ripristino, al termine dei quali sarà possibile riaprire i reparti e ripristinare i ricoveri ordinari.