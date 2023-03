Ospedale Cardarelli, infermieri in stato di agitazione: “Siamo troppo pochi, assistenza a rischio” I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione del comparto infermieri e personale non medico e a breve verrà indetta una assemblea generale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli infermieri e il personale non medico dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli in stato di agitazione. La comunicazione è arrivata con una nota firmata da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursing Up e Cobas, inviata ai direttori generale, amministrativo, sanitario e SITR. I sindacati lanciano un "grido di allarme" sui "meccanismi secondo i quali vanno adeguati e rimodulati gli standard assistenziali per garantire i Lea".

La lettera dei sindacati

Ma cosa scrivono i rappresentanti dei lavoratori del Cardarelli nella lettera?

Il tavolo paritetico non ha sortito alcun risultato in tal senso se non decisioni unilaterali dell'Azienda che lo hanno reso sostanzialmente inutile visto che il confronto con le criticità giornaliere avviene sul campo quindi in quei Reparti e quei Servizi dove sono impegnati strenuamente i lavoratori del Cardarelli che stanno subendo una serie di provvedimenti uno dopo l'altro (vedi regolamento SITR, tetto massimo allo straordinario per eventuali esigenze di servizio e diminuzione organici) che vanno verso una direzione unica: il contenimento della spesa in nome di una burocratizzazione della cosa pubblica che di fatto non mette al centro il paziente ma solo i costi per gestire la sua salute”.

Quindi, i sindacati chiedono