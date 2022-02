Ordinanza movida, 11 locali multati nella prima notte tra Chiaia, Mezzocannone e Vomero Prima notte per l’ordinanza sulla movida del sindaco Manfredi: 11 i locali sanzionati. Occhi puntati ora sul fine settimana, primo vero banco di prova.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono undici i locali multati a Napoli nella prima notte dell'ordinanza sulla movida fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi ed entrata in vigore ieri sera solo in alcune zone del capoluogo partenopeo, quelle più frequentate dai giovani. La Polizia Locale infatti, dopo l'una di notte ha verificato l'effettiva chiusura dei locali, trovandone undici che invece erano ancora operativi. Le zone interessate sono state quelle di Vico II Alabardieri, piazzetta Rodinò, via Bisignano e vico dei Sospiri a Chiaia; via Mezzocannone e via San Sebastiano al Centro Storico; via Merliani, piazza Medaglie d'Oro e via Kerbaker al Vomero. Le pattuglie in servizio, dopo gli undici verbali ai locali, hanno continuato il pattugliamento per verificare che nessuna attività nelle zone interessate riaprissero prima delle 5 del mattino, come prevede l'ordinanza.

Occhi puntati sul fine settimana

Ma ora c'è massima allerta in vista del fine settimana: oggi e domani, infatti, sarà la cosiddetta "prova del fuoco", con i locali di Chiaia, Centro Storico e Vomero in particolar modo che dovranno chiudere i battenti alle due di notte. Un orario solitamente clou per la movida partenopea. Sono previsti controlli a raffica in tutte le zone coinvolte: il rischio di maxi-sanzioni e di chiusure è particolarmente elevato. Si tratta infatti del primo fine settimana con la nuova ordinanza sulla movida pienamente in vigore. Ordinanza che in molti, tra giovani ed esercenti, hanno aspramente criticato. Plauso invece dei residenti, che da tempo lamentavano condizioni di invivibilità nei loro quartieri, letteralmente presi d'assalto da migliaia di giovani nel fine settimana.