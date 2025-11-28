Ondata di freddo su Napoli, il Comune prepara 140 posti letto per i più bisognosi

Immagine di repertorio

Il Comune di Napoli ha annunciato l'installazione di 140 posti letto complessivi tra il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis e lo Spazio Docce di via Tanucci. Lo ha fatto sapere Palazzo San Giacomo in una nota: il programma è stato potenziato per le fasce più deboli della cittadinanza esposte a rischi di salute in vista dell'ondata di freddo su tutta Napoli e dureranno per tutto l'inverno. L'attivazione è prevista per il 1° dicembre. Il Comune ha anche invitato tutti i cittadini a segnalare l'eventuale presenza di persone senza fissa dimora all'indirizzo email sos.senzadimora@comune.napoli.it, gestito da Palazzo San Giacomo.

Presso il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis sono stati dunque allestiti 15 ulteriori posti letto, oltre quelli ordinariamente disponibili per un totale di 120 complessivi, ed è previsto anche un cestino cena. Gli ospiti privi di documento di riconoscimento saranno comunque accolti, fa sapere il Comune di Napoli, compilando una semplice dichiarazione contenente i propri dati. L’ingresso presso la struttura è fissato alle ore 14.30, mentre l’uscita alle ore 9 del mattino successivo. Per le persone in condizioni di fragilità è prevista la permanenza presso la struttura tutto il giorno.

Lo Spazio Docce sito in Via Tanucci è invece aperto al pubblico dal lunedì al sabato ed offre le seguenti prestazioni: Cura dell’igiene personale, Guardaroba sociale, spazio benessere, orientamento, Segretariato sociale, Igiene e cura della persona, Assistenza legale (civile/penale), iscrizione anagrafica. Nel periodo invernale in questo Spazio sono stati allestiti 20 posti letto. L'accoglienza notturna per l’emergenza freddo prevede infine l'ingresso dalle ore 20:30 alle ore 21:00 e l'uscita alle 8 del mattino successivo.