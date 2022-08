Oltre 150 pazienti ricoverati, chiude il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli Chiuso temporaneamente il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli: oltre 150 pazienti presenti. Accesso garantito solo ai codici rossi. Lo apprende Fanpage.it.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiude temporaneamente il Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo apprende Fanpage.it che ha potuto visionare una comunicazione interna della direzione generale. All'accettazione potranno accedere solo i pazienti in codice rosso, a causa della saturazione del presidio, dove si trovano quest'oggi circa 150 persone.

La chiusura temporanea "fino a nuova comunicazione"

La chiusura temporanea del Pronto Soccorso è avvenuta nel primo pomeriggio. Stando ad una nota interna che Fanpage.it ha avuto modo di consultare, "la presenza di oltre 150 pazienti in area Pronto Soccorso-Accettazione, di cui 15 Covid positivi" ha causato un intoppo tale che "con effetto immediato e fino a nuova comunicazione" è stato necessario disporre "la temporanea sospensione dell'attività di accettazione in Pronto Soccorso segnatamente ai codici non configurati con il carattere dell'emergenza indifferibile".

Di fatto, dunque, potranno accedere esclusivamente i pazienti in codice rosso. Inoltre, spiega la direzione sanitaria, al momento c'è una "totale saturazione della capacità ricettiva Covid" presso l'ospedale Cardarelli, nonché che "sono presenti numerosi pazienti Covid positivi presso le Unità Operative non Covid", creando così "una evidente contrazione della capacità ricettive delle Unità Operative medesime".

Il precedente dello scorso 24 giugno

Non è la prima volta che questo accade: lo scorso 24 giugno si verificò il medesimo episodio, poi rientrato poche ore dopo. E anche in quel caso, nelle ore di stop all'accettazione, venne consentito l'accesso solo i malati gravi che arrivano al triage in codice rosso.