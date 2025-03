Nuovo poliambulatorio al Cardarelli di Napoli, Vincenzo De Luca: “Addio liste di attesa” Riaperto dopo 15 anni il padiglione G dell’Ospedale Cardarelli: ospiterà il nuovo poliambulatorio, liberando il vecchio padiglione Palermo che sarà la sede di oncologia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Peppe Pace

Antonio D'Amore e Vincenzo De Luca al taglio del nastro.

Dopo 15 anni, riapre il Padiglione G dell'ospedale Cardarelli di Napoli, fermo dal 2011 quando ospitava la vecchia Pediatria dell'ospedale napoletano. L'edificio è stato rimesso a nuovo in appena 345 giorni e diventerà il fulcro di tutte le attività ambulatoriali di tipo specialistico sino a ieri presenti al padiglione Palermo, che sarà invece dedicato all'oncologia, ematologia e pneumologia.

Al taglio del nastro erano presenti il direttore generale del Cardarelli, Antonio D'Amore, e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Quando si pubblicano le graduatorie, c'è sempre un elemento di falsificazione che è dato dal fatto che non si chiarisce mai quali sono le condizioni di partenza delle diverse regioni: se andiamo in pista con uno che ha la Ferrari e l'altro che ha la 500 diventa complicato fare la gara. Nonostante tutto, nonostante i 15 mila medici in meno che ha la Regione Campania e il furto di 200 milioni di euro l'anno, siamo una Regione all'avanguardia".

De Luca: "Zero liste d'attesa in Campania"

Il Governatore ha poi parlato delle liste di attesa, una delle criticità del sistema sanitario regionale: "Abbiamo come obiettivo un'iniziativa da fare ad aprile, nella quale comunicare ai nostri concittadini che la Regione Campania è la prima regione d'Italia per le liste di attesa".

Il nuovo Padiglione G.

Come è fatto il nuovo padiglione dell'ospedale Cardarelli

La struttura di 4 piani ospiterà 35 ambulatori e due piccole sale operatorie, oltre agli sportelli per le prenotazioni e per le informazioni. Durante la visita di Vincenzo De Luca, la Direzione Strategica del Cardarelli ha illustrato gli altri cantieri presenti in ospedale: dal padiglione con i nuovi 22 posti letto a quello della prima Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico del Mezzogiorno, dal nuovo Padiglione C, al tunnel aereo di collegamento tra gli edifici esistenti.