Notte di violenza alla Ferrovia: uomo accoltellato alla gola, è gravissimo. Un altro gambizzato in zona Porta Capuana Uomo con taglio di coltello alla gola ricoverato in gravi condizioni. E nella stessa notte ferito anche un altro giovane, da colpi d’arma da fuoco alle gambe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Notte di violenza nella zona della Stazione centrale di Napoli: questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno trovato in strada, a terra e privo di sensi, un uomo ancora non identificato. Si tratterebbe di un uomo di origini nord-africane, aveva con una ferita da taglio alla gola. È stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini in ambulanza ed è ricoverato in gravi condizioni. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Stella in corso per chiarire la dinamica.

E allo stesso Pronto soccorso è arrivato anche altro ferito da atti violenti, un uomo di 34 anni, algerino, colpito alle gambe da proiettili esplosi da uno sconosciuto. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sarebbe accaduto in piazza San Francesco a Capuana. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della Compagnia Stella indagano per ricostruire dinamica e matrice.