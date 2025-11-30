Niente luci di Natale a Montesanto, i commercianti: “Paghiamo le tasse, le meritavamo”

Via Tarsia senza luci di Natale

Niente luci di Natale quest'anno in via Tarsia a Montesanto, a due passi dallo storico mercato napoletano della Pignasecca. Delusi i commercianti che hanno atteso speranzosi per settimane. Ma alla fine, le luminarie non sono arrivate. "Ci trattano come cittadini di serie B – si sfoga Antonio, di Olio e Vino, uno degli storici bottegai di Tarsia – Questa è una zona commercialmente attiva. Io sono un cittadino onesto, pago le tasse, penso che ci meritavamo qualche luce di Natale. Abbiamo contattato la Municipalità, abbiamo detto: le mettiamo noi a pagamento, ma nessuno ci ha dato voce".

I commercianti di Montesanto: "Trattati come cittadini di serie B"

I commercianti spiegano che hanno provato a contattare l'amministrazione comunale negli scorsi giorni, chiedendo di poter avere le luci di Natale in strada. Ma non hanno ricevuto risposta. "Ci hanno detto solo – afferma uno dei negozianti – che le luminarie sono gestite dal Comune centrale e che sono finanziate dalla Camera di Commercio di Napoli. Ci chiediamo dove siano questi famosi 350 chilometri di luci. Noi qui non ne abbiamo vista nemmeno una".

Ma non è un caso isolato. Al buio durante il periodo della Natività anche altre strade storiche napoletane, come il Corso Vittorio Emanuele. Un tempo una delle strade panoramiche più belle della città, oggi caduto vittima di abbandono. Quest'anno il Corso è stato escluso dalle luminarie natalizie. Stessa scena anche in provincia di Napoli. Anche qui, in passato la Camera di Commercio di Napoli installava, a sue spese, le illuminazioni natalizie, ma quest'anno molte strade sono rimaste all'oscuro. Nonostante le installazioni a Napoli siano partite con grande anticipo, già da settembre. Le luci sono state accese poi il 16 novembre scorso, una settimana prima delle elezioni regionali.