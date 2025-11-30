napoli
video suggerito
video suggerito

Niente luci di Natale a Montesanto, i commercianti: “Paghiamo le tasse, le meritavamo”

Senza luci di Natale le strade di Montesanto, al centro storico di Napoli. Rabbia dei commercianti: “Trattati come cittadini di serie B”
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Via Tarsia senza luci di Natale
Via Tarsia senza luci di Natale

Niente luci di Natale quest'anno in via Tarsia a Montesanto, a due passi dallo storico mercato napoletano della Pignasecca. Delusi i commercianti che hanno atteso speranzosi per settimane. Ma alla fine, le luminarie non sono arrivate. "Ci trattano come cittadini di serie B – si sfoga Antonio, di Olio e Vino, uno degli storici bottegai di Tarsia – Questa è una zona commercialmente attiva. Io sono un cittadino onesto, pago le tasse, penso che ci meritavamo qualche luce di Natale. Abbiamo contattato la Municipalità, abbiamo detto: le mettiamo noi a pagamento, ma nessuno ci ha dato voce".

I commercianti di Montesanto: "Trattati come cittadini di serie B"

I commercianti spiegano che hanno provato a contattare l'amministrazione comunale negli scorsi giorni, chiedendo di poter avere le luci di Natale in strada. Ma non hanno ricevuto risposta. "Ci hanno detto solo – afferma uno dei negozianti – che le luminarie sono gestite dal Comune centrale e che sono finanziate dalla Camera di Commercio di Napoli. Ci chiediamo dove siano questi famosi 350 chilometri di luci. Noi qui non ne abbiamo vista nemmeno una".

Ma non è un caso isolato. Al buio durante il periodo della Natività anche altre strade storiche napoletane, come il Corso Vittorio Emanuele. Un tempo una delle strade panoramiche più belle della città, oggi caduto vittima di abbandono. Quest'anno il Corso è stato escluso dalle luminarie natalizie. Stessa scena anche in provincia di Napoli. Anche qui, in passato la Camera di Commercio di Napoli installava, a sue spese, le illuminazioni natalizie, ma quest'anno molte strade sono rimaste all'oscuro. Nonostante le installazioni a Napoli siano partite con grande anticipo, già da settembre. Le luci sono state accese poi il 16 novembre scorso, una settimana prima delle elezioni regionali.

Leggi anche
Operazione San Gennaro, nuovo film: il capolavoro di Risi sarà rifatto 60 anni dopo
Via Tarsia senza luci di Natale
Via Tarsia senza luci di Natale
Attualità
Cultura e tradizioni
0 CONDIVISIONI
Immagine
Migliaia di turisti al centro di Napoli: "Non si riesce a camminare", residenti bloccati in casa
I Decumani presi d'assalto da decine di migliaia di turisti
La rabbia dei residenti: "Non riusciamo ad uscire nemmeno dai palazzi"
Niente luci di Natale a Montesanto, i commercianti: "Paghiamo le tasse, le meritavamo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views