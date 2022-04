Nel fortino del clan di Pianura sequestrati droga, armi e giubbotti militari Controlli della Polizia nel fortino del clan a Pianura, in via Torricelli: rinvenute tre pistole, caschi, droga e giubbotti tattici militari.

A cura di Nico Falco

Armi, droga, caschi integrali e dei giubbotti militari sono stati sequestrati ieri tra le palazzine popolari di via Torricelli, a Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli. L'area, in passato fortino del clan Marfella-Pesce, è oggi ritenuta sotto l'influenza degli eredi di quella cosca, il gruppo Carrillo. L'intervento in mattinata, condotto dagli agenti del commissariato locale, poche ore prima che l'intera zona venisse completamente cinturata per un allarme riguardante persone armate sul tetto di uno degli edifici.

Nel corso dei controlli i poliziotti hanno trovato, nascosti tra alcuni cumuli di spazzatura, due giubbotti tattici militari "combat jacket" e due maschere rigide; in un vano ricavato nella controsoffittatura dell'androne di un palazzo poco distante c'erano tre involucri con circa 34 grammi di marijuana. Nel sottoscala di un altro palazzo, situato sempre in via Torricelli, i poliziotti hanno rinvenuto due caschi con accessori per nascondere il viso e, nella controsoffittatura dell'ingresso, altri tre involucri con circa 33 grammi di marijuana, la fotocopia di una targa di un motoveicolo e un revolver a salve privo del tappo rosso.

In un palazzo adiacente, nascosti in una intercapedine nella parete perimetrale esterna, c'era una pistola, vera: una Walter calibro 7,65 con matricola abrasa, priva di caricatore, custodita insieme a due scatole contenenti 33 cartucce calibro 6,35. In un'altra cavità, ricavata nella parete di un condominio vicino, c'erano tre panetti di hashish per circa 270 grammi.

Blitz a Pianura, "persone armate sul tetto del palazzo"

Nel primo pomeriggio nella stessa zona era scattato un blitz lampo: alla centrale operativa della Questura di Napoli era arrivata una segnalazione con cui si denunciava la presenza di uomini armati sul tetto di un edificio. In pochi minuti gli agenti hanno cinturato l'area e ispezionato aree comuni e palazzi, mentre un elicottero teneva sotto controllo le vie di fuga dall'alto. In serata è stata rinvenuta una terza pistola, una 357 Magnum con matricola abrasa, che era stata nascosta in un altro stabile di via Evangelista Torricelli, nella controsoffittatura dell'androne.