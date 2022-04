“Persone armate su un tetto”: a Pianura blitz con l’elicottero della Polizia di Stato Blitz lampo a Pianura, Napoli Ovest, con mezzi ed elicottero: segnalate persone armate sul tetto di un edificio.

A cura di Nico Falco

Il blitz a Pianura (foto da Facebook)

Sentinelle armate, che tenevano d'occhio la strada dal tetto di uno dei palazzi. È questa la segnalazione che ha portato al blitz lampo della Polizia di Stato del primo pomeriggio di oggi, 14 aprile, quando numerosi mezzi di pronto intervento, col supporto di un elicottero, si sono diretti a sirene spiegate verso il quartiere della periferia Ovest di Napoli. La zona da cui è arrivata la chiamata al 113 è di particolare interesse investigativo: l'area delle palazzine popolari, per anni sotto il controllo del clan Marfella-Pesce, è tutt'oggi considerata roccaforte di uno dei clan di camorra che si contendono il predominio criminale su Pianura.

La reazione non si è fatta attendere, a testimonianza della rapidità di intervento in certi scenari: per diverse ore, mentre i poliziotti a bordo dell'elicottero tenevano sotto controllo i tetti dei palazzi e le strade circostanti, gli agenti a terra hanno presidiato gli accessi alle palazzine e controllato abitazioni e aree comuni tra via Torricelli, via Cannavino e via Torciolano. L'improvviso arrivo delle forze dell'ordine ha colto di sorpresa anche i residenti della zona, che sui social hanno pubblicato foto, video e post per chiedere se qualcuno sapesse quale fosse il motivo dell'operazione. Già in mattinata c'erano stati dei controlli mirati proprio in quelle palazzine, svolti dagli agenti del commissariato locale.

Il blitz di oggi ha dato esito negativo. A quanto apprende Fanpage.it, però, gli investigatori ritengono che la segnalazione fosse decisamente verosimile: nella zona gli scontri tra gruppi di camorra sono accesi e la possibilità che dagli avvertimenti alle intimidazioni si passi ad una guerra aperta tra clan è ritenuta tutt'altro che remota. Sabato scorso erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco in via Torricelli, area che sarebbe controllata dal gruppo Carillo, erede dei Marfella-Pesce, contrapposto ai Calone-Loffredo (collegati, invece, ai Mele). In quella circostanza erano intervenuti gli agenti del commissariato locale, che però non avevano trovato feriti né bossoli; possibile che fosse stata usata una pistola a tamburo ma non si esclude nemmeno che si fosse trattato di una "stesa" con armi a salve.

Il quartiere di Pianura, per via della sua posizione geografica, ha un ruolo di primo piano nelle dinamiche di camorra di Napoli. Negli ultimi tempi gli investigatori hanno colto importanti segnali che farebbero pensare a un tentativo di infiltrazione da parte di clan camorristici di altre aree della città e della immediata provincia; di recente di poliziotti avevano interrotto un summit a cui stavano partecipando, oltre ad un pregiudicato inquadrato in un gruppo di Pianura, anche il nipote di uno storico boss di Soccavo e un personaggio ritenuto di primo piano della camorra di Miano.