Nasconde una scimmia in una scatola di scarpe in hotel: nei guai 42enne a Napoli I poliziotti stavano identificando un uomo presso un albergo della zona del Vasto, quando hanno notato una coda nera spuntare da una scatola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nascondeva una scimmia in una scatola di scarpe in un albergo nei pressi di piazza Garibaldi a Napoli, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato e denunciato per detenzione di mammiferi selvatici. Nei guai un 42enne di origine tunisina. L'uomo è incappato in un controllo delle forze dell'ordine. Ma quando gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno visto spuntare dalla scatola una lunga coda nera, sono andati a controllare e con grande sorpresa all'interno hanno trovato la scimmietta tutta rannicchiata.

La scimmia trovata in hotel a piazza Garibaldi

L'episodio è accaduto la scorsa notte presso un albergo di corso Novara, a Napoli, nella zona del Vasto, a pochi passi dalla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. Gli agenti erano passati per controllare un uomo che aveva trovato alloggio nella struttura ricettiva. Durante le fasi di identificazione, però, hanno notato la scatola di scarpe semichiusa da cui sbucava una coda nera ed hanno scoperto che al suo interno c'era una scimmia. I poliziotti, a quel punto, hanno contattato l'Asl Napoli 1 Centro che ha mandato una sua squadra specializzata.

L'animale affidato ai veterinari dell'Asl

La scimmietta è stata poi affidata al personale sanitario dell'Ospedale Veterinario dell'Asl 1 del Frullone, che l'hanno subito preso in cura, per valutarne le condizioni cliniche e assicurargli un nutrimento adeguato. Mentre per l'uomo, un 42enne di origine tunisina, è scattata invece la denuncia per detenzione di mammiferi selvatici. Questi ultimi, infatti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.