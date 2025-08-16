Napoli, troppo degrado in centro: operazione di pulizia straordinaria a Ferragosto

Le campane dei rifiuti riciclati sono lercie e puzzolenti, le fontane e le scale pubbliche sono sporche: Asia e Abc al lavoro per ripulirle.

Il lavaggio delle campane dei rifiuti da riciclare

Nel fine settimana di Ferragosto sono proseguiti gli interventi straordinari disposti dal sindaco Gaetano Manfredi per migliorare il decoro urbano e i servizi in città. Tante le segnalazioni in centro: ci sono molte zone di Napoli sporche e dimenticate, nonostante siano centralissime. Una su tutte: piazza Dante, dal lato verso via Toledo, totalmente preda del degrado.

Ieri, a Ferragosto, operatori dell'azienda di igiene Ambientale sono stati – spiega una nota – «impegnati nel lavaggio delle campane per la raccolta differenziata, cestini, marciapiedi e aree di maggior transito. Pulizie e spazzamento meccanizzato in punti nevralgici come via Toledo, piazza Municipio, via Medina, Monteoliveto, Trieste e Trento, Monte di Dio, piazza Cavour, Carità e Dante».

L'acquedotto municipale, Abc si è occupato della manutenzione e pulizia delle fontane in piazza Municipio, piazza Cavour, della Scapigliata e della Selleria. Napoli Servizi è intervenuta invece alla Tomba di Virgilio e in Galleria Umberto.

Le attività, coordinate dal Tavolo del Decoro Urbano presso la Direzione Generale del Comune e guidate da Ciro Turiello, coinvolgono anche aziende partecipate, Polizia Locale, Unità di Strada dei servizi sociali e gli assessorati competenti. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane.