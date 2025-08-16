Napoli, troppo degrado in centro: operazione di pulizia straordinaria a Ferragosto
Nel fine settimana di Ferragosto sono proseguiti gli interventi straordinari disposti dal sindaco Gaetano Manfredi per migliorare il decoro urbano e i servizi in città. Tante le segnalazioni in centro: ci sono molte zone di Napoli sporche e dimenticate, nonostante siano centralissime. Una su tutte: piazza Dante, dal lato verso via Toledo, totalmente preda del degrado.
Ieri, a Ferragosto, operatori dell'azienda di igiene Ambientale sono stati – spiega una nota – «impegnati nel lavaggio delle campane per la raccolta differenziata, cestini, marciapiedi e aree di maggior transito. Pulizie e spazzamento meccanizzato in punti nevralgici come via Toledo, piazza Municipio, via Medina, Monteoliveto, Trieste e Trento, Monte di Dio, piazza Cavour, Carità e Dante».
L'acquedotto municipale, Abc si è occupato della manutenzione e pulizia delle fontane in piazza Municipio, piazza Cavour, della Scapigliata e della Selleria. Napoli Servizi è intervenuta invece alla Tomba di Virgilio e in Galleria Umberto.
Le attività, coordinate dal Tavolo del Decoro Urbano presso la Direzione Generale del Comune e guidate da Ciro Turiello, coinvolgono anche aziende partecipate, Polizia Locale, Unità di Strada dei servizi sociali e gli assessorati competenti. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane.