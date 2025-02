video suggerito

Napoli, "Si na preta" diventa cioccolatino di San Valentino: "È stata l'idea di un cliente" Il "Si na preta" urlato a Rose Villain durante Sanremo diventa prima un gelato al Vomero, poi un cuore di cioccolata per San Valentino all'Arenaccia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dopo il gelato, il cioccolatino "Si na preta" per San Valentino: l'urlo verso Rose Villain alla prima serata di Sanremo 2025 è diventato prima virale, poi un meme e ora un'idea commerciale. E così a Napoli, nel quartiere dell'Arenaccia, è possibile comprare i cioccolatini "Si na preta" presso la Cioccolateria Silva – Fabbrica di Cioccolato di via Porzio. L'idea originale è di un cliente della cioccolateria, come spiegato dallo stesso titolare in un video diventato subito virale a sua volta. Del resto, la stessa Rose Villain ha poi ironizzato sul tutto, postando foto con il cartello "pret" e aggiungendo che userà proprio una pietra come portafortuna per la durata di Sanremo.

"Un cliente è venuto dopo la prima serata di Sanremo", ha spiegato, "e ha chiesto un cuore di cioccolato per la sua ragazza dove al posto del "Ti amo" ha voluto che scrivessi "Si na preta". Credevo fosse uno scherzo, invece l'ha voluto davvero. Il cliente di fianco ha subito detto "Bella idea, vorrei farla anche io". E così per stare al gioco e fare ironia", ha spiegato ancora il titolare, "ne abbiamo fatti qualcuno in più, li abbiamo messi in produzione e subito ci sono state subito diverse prenotazioni". E la loro ricetta sembra particolarmente accattivamente: "Non sono pietre ma semplici cioccolatini effetto pietra blu con crumble di frutti rossi", ha spiegato. L'altro giorno, la gelateria Gelatosità al Vomero aveva prodotto in edizione limitata il gelato "Si na preta – Rose Villain", sempre dedicato al tormentone nato al festival di Sanremo, il cui autore per il momento ha scelto la linea dell'anonimato.