Napoli, nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco: rafforzata la collaborazione nelle indagini

La firma del protocollo tra il procuratore Nicola Gratteri e il comandante Giuseppe Paduano, con il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Attilio Visconti

Firmato il protocollo d'intesa tra il Procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, e il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, per rafforzare la collaborazione istituzionale su temi, studi e progetti di elevata rilevanza, anche a carattere interdisciplinare, valorizzando il ruolo tecnico-scientifico e operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al servizio della legalità e della sicurezza dei cittadini. L'accordo è stato siglato alla presenza del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti. Un patto inter-istituzionale che va ad irrobustire un rapporto di collaborazione già in essere tra Procura e Vigili del Fuoco. La firma del protocollo è stata accolta da tutte le parti con "soddisfazione e orgoglio".

Cosa prevede il nuovo accordo tra Procura e Vigili del Fuoco

Ma cosa prevede il protocollo d'intesa tra la Procura di Napoli e il Comando dei Vigili del Fuoco? Si tratta, in sostanza, di un patto di collaborazione alla progettazione e realizzazione di varie azioni. Tra queste, ad esempio, lo sviluppo e la sperimentazione di procedure operative in evoluzione con l’innovazione tecnologica, con l'obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni del CNVVF, per il tramite del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, nelle attività di collaborazione con le Forze di polizia per i compiti istituzionali di pubblica sicurezza o per gli ambiti di competenza di polizia giudiziaria.

Ma non solo. Nell'accordo, rientra anche la definizione delle procedure di attivazione del Comando dei Vigili del Fuoco in caso di richiesta di supporto alle attività di polizia giudiziaria da parte della Procura, redatte e sviluppate in relazione agli scenari attesi. Mentre un'attenzione particolare è dedicata alla formazione, attraverso seminari condivisi, ai vari livelli di responsabilità, finalizzati a perfezionare la consapevolezza dei rispettivi ruoli in materia di sicurezza, nonché condividere le competenze e le esperienze professionali in evoluzione.