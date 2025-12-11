napoli
video suggerito
video suggerito

Napoli, nell’auto coi bimbi anche 2 chili di botti illegali, arrestati i genitori

Un uomo è la compagna sono stati arrestati a Cercola (Napoli) dai carabinieri: erano in auto coi figli di 2 e 10 anni e 29 ordigni tra “Cobra” e “Cipolle”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
I botti illegali sequestrati dai carabinieri a Cercola (Napoli)
I botti illegali sequestrati dai carabinieri a Cercola (Napoli)

Se quei botti fossero esplosi avrebbero provocato una strage: lo scoppio avrebbe coinvolto sicuramente i passanti, distrutto l'auto in cui si trovavano e non avrebbe lasciato scampo ai genitori e ai due bambini che erano nell'abitacolo. La potenziale autobomba è stata bloccata durante un controllo dei carabinieri a Cercola (Napoli), in manette sono finiti il padre dei piccoli e la compagna, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Il veicolo è stato intercettato nella notte scorsa dai militari della Tenenza di Cercola ed è stato fermato ad un posto di controllo. A bordo Domenico Paone, la compagna Giuseppina Borriello e i due figli di 2 e 10 anni. Guardando nell'abitacolo, i carabinieri hanno subito notato la scatola che era sui sedili posteriori, proprio dove c'erano i bambini. Dentro, 29 ordigni tra "Cobra" e "Cipolle", per un totale di polvere pirica che superava i due chilogrammi e mezzo.

I botti, già pericolosi in quanto artigianali e prodotti senza le dovute autorizzazioni, erano trasportati semplicemente nella scatola, in assenza di qualsiasi precauzione: sarebbe bastato un difetto di fabbricazione, ma anche uno sfregamento o un urto dovuto al viaggio per rendere più che concreto il rischio di una esplosione, con conseguenze disastrose. I due adulti sono stati arrestati; Paone è stato portato in carcere, mentre per la donna sono stati disposti i domiciliari.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, bomba contro la pizzeria inaugurata da poche ore: ipotesi intimidazione del racket
L'esplosione a San Pietro a Patierno, l'attività aveva aperto ufficialmente mercoledì sera. Indaga la Polizia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views