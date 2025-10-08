Napoli, morto a 17 anni in un incidente alla Toscanella: un video riapre il caso dopo un anno

Ad oltre un anno dalla morte di Andrea Mellone, il ragazzo di 17 anni vittima di un incidente stradale in via dei Ciliegi, il 1 febbraio 2024, un video riapre il caso. Nuovi elementi emergono, infatti, dalle immagini inedite raccolte dal papà, il cantante Genny Mellone. Andrea, la sera di giovedì 1 febbraio 2024 stava percorrendo la strada che da Santa Maria a Cubito, a Chiaiano, porta verso via Nuova Toscanella, a bordo del suo scooter Piaggio 125, quando, improvvisamente, attorno alle 22,50, per motivi ancora da accertare, perse inspiegabilmente il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica.

All'epoca si parlò di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Ma la famiglia non si è arresa e chiede di fare giustizia e che sulla vicenda ci sia la massima chiarezza. La strada sembra fosse asciutta e non furono ritrovate, almeno nei primi rilievi tracce di coinvolgimenti di altri veicoli o di olio sulla carreggiata.

Tra le varie ipotesi si parlò anche di un cosiddetto "sinistro da turbativa" alla guida, un incidente stradale, cioè, senza collisione tra veicolo, ma causato dalla manovra azzardata di un altro conducente. Al momento, però, sulla vicenda rimane ancora il mistero. Mentre Andrea continua a vivere nei cuori dei suoi familiari ed amici, che chiedono verità. Andrea amava la musica, in particolare quella classica, e il suo sogno era cantare e suonare. Tantissimi ragazzi nei giorni e nei mesi successivi alla sua prematura scomparsa hanno continuato a lasciare mazzi di fiori nel luogo dell'incidente.

Il video della sera della morte di Andrea Mellone

Adesso, a distanza di oltre un anno, spunta un video che risalirebbe proprio alla serata della morte del 17enne, alle ore dell'incidente, ma non riprende l'attimo dello schianto. Il filmato è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs), che segue il caso su sollecitazione dei familiari. "Il video riapre il caso – scrive Borrelli – vicenda da approfondire. Se non è stato un incidente i familiari hanno il diritto di saperlo".

"Andrea Mellone – prosegue Borrelli – figlio del cantante Gennaro Mellone morì nel febbraio del 2024 intorno alle 23 di sera a Chiaiano, quartiere a nord di Napoli. Il ragazzo di 17 anni stava percorrendo via dei Ciliegi con il suo scooter quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio schiantandosi contro un palo della luce sul lato della carreggiata. I genitori non hanno mai creduto alla versione dell'incidente. Oggi, un video inedito in possesso dello stesso padre, riapre tanti interrogativi. Il filmato non documenta lo schianto, ma mette in evidenza un comportamento insolito del ragazzo, quasi spaventato. "È giusto – conclude – che in base anche a questi nuovi elementi si facciano nuovi approfondimenti. Se non è stato un tragico incidente, ma qualcosa di più grave, è giusto che la verità emerga"