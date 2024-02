Incidente alla Toscanella, Andrea muore a 17 anni: scooter schiantato contro un palo Incidente stradale in via dei Ciliegi, zona via Toscanella, Chiaiano. Andrea Mellone, 17 anni, è morto all’Ospedale Cardarelli. Indaga la Polizia Municipale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il luogo dell'incidente mortale

Ha perso la vita a soli 17 anni Andrea Mellone, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Dei Ciliegi a Napoli, la strada che da Santa Maria a Cubito a Chiaiano, porta verso via Nuova Toscanella. Lo scooter sul quale stava viaggiando, un Piaggio 125, attorno alle ore 22,50 di ieri, giovedì 1 febbraio 2024, si è schiantato, per motivi non chiari, contro un palo dell'illuminazione pubblica. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante colonnello Joselito Orlando, che hanno avviato le indagini del caso.

Incidente stradale in via Dei Ciliegi

Il ragazzo è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118. Il personale medico sanitario, quando è giunto sul posto, dopo aver stabilizzato la giovane vittima l'ha trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Ma il ragazzo, nonostante le cure mediche del caso, purtroppo non ce l'ha fatta: è deceduto a seguito delle ferite riportate nell'impatto.

Il 17enne è deceduto all'Ospedale Cardarelli

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto su via Dei Ciliegi, nella carreggiata che da Chiaiano va verso la Toscanella. Il giovane centauro stava percorrendo la via Dei Ciliegi in direzione Toscanella e per cause in corso di accertamento si è scontrato improvvisamente contro un palo dell'illuminazione pubblica. Gli agenti dei caschi bianchi sono subito intervenuti e hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.