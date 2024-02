Lutto a Napoli per la morte di Andrea, 17 anni. Era il figlio del cantante Gennaro Mellone Città sconvolta dalla tragedia. Il ragazzo era appassionato di musica e canto. Lutto a Chiaiano e Marano di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli per la morte di Andrea Mellone, il ragazzo di 17 anni vittima di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera in via dei Ciliegi a Chiaiano. L'ennesima morte bianca sulle strade della città dall'inizio del 2024. Il ragazzo era alla guida del suo scooter, quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione. È deceduto, purtroppo, poco dopo, mentre l'ambulanza lo trasportata all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia Locale di Napoli. A Chiaiano, nella periferia nord di Napoli, il quartiere è sotto choc.

L'incidente ieri sera a Chiaiano

Andrea era figlio di Genny Mellone, bancario, cantante lirico amatoriale -è tenore autodidatta – e organizzatore di spettacoli teatrali, molto noto in città e nel quartiere. La famiglia è di Marano, comune in provincia di Napoli. Una grande passione per l'arte, condivisa anche con il figlio Andrea, appassionato, come il papà di canto e musica. Mellone è molto noto a Marano e nell'area nord di Napoli, da anni organizza anche i concerti di Natale nelle parrocchie San Ludovico D’Angiò di Marano e San Giacomo di Calvizzano. La perdita dell'amato figlio ha devastato la famiglia.

Il dolore in città per la tragedia

Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza che stanno arrivando in queste ore per la grave e prematura perdita. "Gennaro – scrive Marisa – vorrei venire a cercarti dovunque tu sia in questo momento, per starti vicina. Con la mente sconvolta e il cuore rattristato sicuramente sono vicino a te e a tutta la tua famiglia. Amico speciale, il tuo angelo sarà sempre con te! Sei una persona così buona che un giorno nell'eternità di Dio, certi nella fede, incontrerai il tuo amore di figlio Andrea". E, ancora, si legge in un altro messaggio, "siamo tutti affranti, sconvolti, traumatizzati, distrutti da questa tragica perdita". "Giuro non riesco nemmeno a parlare – scrive Loredana – Sono sconvolta. È un dolore troppo grande. Ti abbraccio fortissimo. Il tuo angelo vi darà la forza per affrontare questa tragedia inimmaginabile. Ti voglio bene".