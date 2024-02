Il cantante Genny Mellone: “Voglio la verità sulla morte di mio figlio Andrea. Chi ha visto, parli” Il 17enne rimasto ucciso in un incidente stradale a Chiaiano, Napoli Nord, la sera del 1 febbraio. Per la famiglia potrebbe essere stato investito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sera del 1 febbraio Andrea Mellone, 17 anni, è morto in un incidente stradale in viale dei Ciliegi, lo stradone prosecuzione di via Nuova Toscanella che conduce verso Chiaiano, quartiere della periferia Nord di Napoli. La ricostruzione non è ancora del tutto chiara: avrebbe perso il controllo dello scooter e si sarebbe schiantato contro un palo dell'illuminazione. Per la famiglia, però, c'è qualcosa che non torna: il sospetto è che qualcuno lo abbia colpito, che lo abbia fatto sbandare e sia poi fuggito. Tesi sposata anche dagli amici, che nei giorni successivi al funerale avevano fatto un presidio sul luogo dell'incidente per chiedere verità su quella morte.

Stamattina il padre di Andrea, Gennaro Mellone, cantante lirico amatoriale molto conosciuto in zona, ha chiesto nuovamente di fare chiarezza su quello che è successo quel 1 febbraio, lanciando un appello a chiunque si trovasse su quella strada: chi ha visto qualcosa, chi è a conoscenza di particolare che potrebbero aiutare nelle indagini, si faccia avanti. Scrive Genny Mellone su Facebook:

Vogliamo Giustizia per Andrea! Chi ha visto "qualcosa" dell’incidente, il giorno 1 febbraio alle 22.45, su viale dei Ciliegi a Chiaiano, deve parlare! Chi sa qualcosa deve avere il coraggio di testimoniare! Le indagini vanno avanti, ma vi prego, basta omertà! Ve lo chiedo con il cuore in mano. Ve lo chiede la famiglia, gli amici e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Ve lo chiede soprattutto mio figlio Andrea con i suoi 17 anni e con i suoi sogni "spezzati" ancora in volo! Non è giusto! Non doveva andare così! Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo la Verità, chiediamo solo Giustizia. Vi prego, restiamo uniti, restiamo umani. Andrea era figlio mio… ma da quel giorno maledetto è anche figlio vostro!